Atalanta spaziale, batte il Chelsea e ora è terza in Champions League: è la migliore delle italiane

L’Atalanta batte 2-1 in rimonta il Chelsea ottiene una vittoria prestigiosa e sale al terzo posto nella classifica della fase a campionato in Champions League. Gol di Joao Pedro, Scamacca e de Ketelaere.

Una vittoria memorabile e soprattutto meritatissima. L'Atalanta in rimonta, in casa, batte 2-1 il Chelsea e sale al terzo posto della classifica della fase a campionato della Champions League 2025-2026. Nel primo tempo segna Joao Pedro, nella ripresa le reti di Scamacca e de Ketelaere. Palladino fa due su due in Champions e si mette al terzo posto. Davanti solo Arsenal e Bayern Monaco. I nerazzurri scavalcando l'Inter diventano la prima delle italiane.

Infortunio per Bellanova e gol di Joao Pedro

L'Atalanta parte forte e sin dall'inizio prova a imporre il ritmo contro il Chelsea, squadra giovane sì, ma pur sempre vincitrice del primo Mondiale per Club della storia. Lookman ha due occasioni nei primissimi minuti, ma niente da fare. Sanchez tiene la porta imbattuta. Al 17′ esce dal campo, tra le lacrime, Bellanova. L'esperto si infortuna da solo, è un problema muscolare, pare un risentimento, ma lo stop potrebbe essere lungo.

Il Chelsea passa in vantaggio al 24′. L'esultanza di Joao Pedro è strozzata, però. Perché il guardalinee sbandiera: fuorigioco, che però non c'è. James si era inserito con i tempi giusti ed aveva pennellato per il brasiliano che segna così il primo gol in Champions della sua carriera. L'Atalanta reagisce e risponde, ma il pari non lo trova, all'intervallo è 1-0 Chelsea.

Pari di Scamacca, gol vittoria di de Ketelaere

Nel secondo tempo l'Atalanta continua a spingere. Lookman è ispirato, ma non trova il gol che invece firma Scamacca, al secondo centro consecutivo. L'attaccante fa 1-1 con un gol da vero bomber d'area di rigore. La fisicità lo aiuta, ma il bomber nerazzurro si è trovato al posto giusto al momento giusto. L'assist di de Ketelaere al bacio.

Scamacca ha realizzato il gol del momentaneo 1–1 con il Chelsea.

Il pari non accontenta la squadra di Palladino, che fiuta il colpaccio e prosegue ad attaccare alla ricerca del 2-1 che arriva puntuale al minuto 82 quando de Ketelaere avanza indisturbato e una volta entrato in area di rigore scaglia una conclusione potentissima, niente da fare per Sanchez. Il Chelsea ci prova fino alla fine, ma Carnesecchi al 94′ conserva il risultato con una parata d'istinto. L'Atalanta è terza!