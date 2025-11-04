Champions League
video suggerito
video suggerito

La cura Spalletti non funziona in Champions, la Juve non riesce a vincere: con lo Sporting finisce 1-1

Vlahovic risponde ad Araujo, la Juventus non riesce a vincere in Champions League: all’Allianz Stadium finisce 1-1 contro lo Sporting Clube.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Vito Lamorte
23 CONDIVISIONI
Immagine

Vlahovic risponde ad Araujo, la Juventus non riesce a vincere in Champions League: all'Allianz Stadium finisce 1-1 contro lo Sporting Clube. Dopo la vittoria di Cremona all'esordio di Luciano Spalletti in panchina, per i bianconeri arriva il terzo pareggio nella League Phase. La scossa anche in Europa non c'è stata, nonostante la Vecchia Signora ci abbia provato fino alla fine.

Succede tutto in un primo tempo scoppiettante mentre nella ripresa le squadre, nonostante abbiano provato ad affacciarsi verso la porta avversaria, non hanno avuto incisività negli ultimi 16 metri. La prima allo Stadium di Spalletti si chiude con un pareggio.

Immagine

Vlahovic risponde ad Araujo, tutto nel primo tempo: finisce 1-1

Primo tempo intenso tra Juventus e Sporting. Gli ospiti passano in vantaggio con un diagonale di Araujo e sfiorano il raddoppio con Trincão, fermato dalla traversa. La Juve reagisce: Silva nega due volte il gol a Vlahovic, ma il serbo alla terza occasione non perdona e firma l’1-1. Nel finale di frazione Conceição sfiora il sorpasso, ma si va al riposo in parità.

Leggi anche
Spalletti fiducioso dopo il pareggio con lo Sporting: "Squadra forte, con questo spirito ne vinceremo tante"

Nella ripresa poche emozioni, fino ai minuti di recupero: Jonathan David spreca la chance decisiva per regalare la vittoria alla squadra di Spalletti e negli ultimi secondi un tiro di Kostic mette i brividi a Rui Silva.

Immagine

I prossimi impegni della Juventus saranno contro il Bodo/Glimt e il Pafos: i bianconeri avranno bisogno di fare 6 punti in maniera obbligatoria.

Juventus-Sporting, il tabellino

RETI: 12′ Araujo, 34′ Vlahovic.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, T. Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli (83′ Miretti), Khéphren Thuram (72′ Kostic), McKennie; Francisco Conceição (72′ Zhegrova), Yildiz (87′ Jonathan David); D. Vlahovic (83′ Adzic). Allenatore: Spalletti.

SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis (67′ E. Quaresma), Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio, Maximiliano Araujo; Morten Hjulmand, João Simoes (82′ Morita); Quenda (67′ Catamo), Francisco Trincão, Pedro Gonçalves (82′ Alisson Santos); Ioannidis (72′ Luis Suárez). Allenatore: Rui Borges.

ARBITRO: Daniel Siebert (GER).

Immagine
Immagine
Champions League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Champions League 2025/26
Juventus
23 CONDIVISIONI
Immagine
Champions
Juve e Napoli, due pareggi deludenti in casa: la classifica di Champions piange per entrambe
La cura Spalletti non funziona in Champions, la Juve non riesce a vincere: con lo Sporting finisce 1-1
Spalletti fiducioso dopo il pareggio con lo Sporting: "Squadra forte, con questo spirito ne vinceremo tante"
Vlahovic manda un messaggio a Tudor: "Mi manca qualcosa perché prima giocavo e non giocavo"
Il Napoli non batte l'Eintracht al Maradona: ora il cammino in Champions League diventa complicato
Conte sibillino: "Ci sarà chi deve giudicare e prendere eventualmente delle decisioni"
Hakimi in lacrime dopo un terribile infortunio: entrata orribile di Luis Diaz, espulso in PSG-Bayern
Chi è Max Dowman, il 15enne che ha fatto un esordio da record con l'Arsenal in Champions League
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Champions League
api url views