La cura Spalletti non funziona in Champions, la Juve non riesce a vincere: con lo Sporting finisce 1-1

Vlahovic risponde ad Araujo, la Juventus non riesce a vincere in Champions League: all'Allianz Stadium finisce 1-1 contro lo Sporting Clube. Dopo la vittoria di Cremona all'esordio di Luciano Spalletti in panchina, per i bianconeri arriva il terzo pareggio nella League Phase. La scossa anche in Europa non c'è stata, nonostante la Vecchia Signora ci abbia provato fino alla fine.

Succede tutto in un primo tempo scoppiettante mentre nella ripresa le squadre, nonostante abbiano provato ad affacciarsi verso la porta avversaria, non hanno avuto incisività negli ultimi 16 metri. La prima allo Stadium di Spalletti si chiude con un pareggio.

Vlahovic risponde ad Araujo, tutto nel primo tempo: finisce 1-1

Primo tempo intenso tra Juventus e Sporting. Gli ospiti passano in vantaggio con un diagonale di Araujo e sfiorano il raddoppio con Trincão, fermato dalla traversa. La Juve reagisce: Silva nega due volte il gol a Vlahovic, ma il serbo alla terza occasione non perdona e firma l’1-1. Nel finale di frazione Conceição sfiora il sorpasso, ma si va al riposo in parità.

Nella ripresa poche emozioni, fino ai minuti di recupero: Jonathan David spreca la chance decisiva per regalare la vittoria alla squadra di Spalletti e negli ultimi secondi un tiro di Kostic mette i brividi a Rui Silva.

I prossimi impegni della Juventus saranno contro il Bodo/Glimt e il Pafos: i bianconeri avranno bisogno di fare 6 punti in maniera obbligatoria.

Juventus-Sporting, il tabellino

RETI: 12′ Araujo, 34′ Vlahovic.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, T. Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli (83′ Miretti), Khéphren Thuram (72′ Kostic), McKennie; Francisco Conceição (72′ Zhegrova), Yildiz (87′ Jonathan David); D. Vlahovic (83′ Adzic). Allenatore: Spalletti.

SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis (67′ E. Quaresma), Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio, Maximiliano Araujo; Morten Hjulmand, João Simoes (82′ Morita); Quenda (67′ Catamo), Francisco Trincão, Pedro Gonçalves (82′ Alisson Santos); Ioannidis (72′ Luis Suárez). Allenatore: Rui Borges.

ARBITRO: Daniel Siebert (GER).