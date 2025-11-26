L’Atalanta distrugge l’Eintracht in Champions: prende 3 pali, fa 3 gol in 5 minuti

Lookman, Ederson poi De Ketelaere. L'Atalanta segna 3 gol in cinque minuti nel secondo tempo e distrugge l'Eintracht Francoforte in Champions. E il punteggio poteva essere anche più largo se solo fosse stata un po' più fortunata nel primo tempo per i due legni centrati da Lookman e da Scamacca (che ne centra addirittura due). Quest'ultimo farà tremare la traversa nell'azione dello 0-3 scandita dal tocco del compagno di squadra belga. La vittoria sui tedeschi e la concomitanza degli altri risultati rilancia la ‘dea' in classifica: adesso è al 10° posto con 10 punti (gli stessi del Chelsea e del Manchester City), a -2 dalle prime 8 posizioni che valgono l'accesso diretto agli ottavi di finale.

Dominio assoluto. La presenza di Scamacca lì davanti, come si era già visto nel secondo tempo del Maradona col Napoli, s'è rivelata preziosa per dare peso, profondità e pericolosità maggiore all'attacco. il resto lo ha fatto il dinamismo di Lookmam che è stato semplicemente devastante con le sue accelerate improvvise, coi cambi di passo che lo rendono letale per ogni difensore e con quel fiuto per la rete che è in gergo viene chiamato "killer instinct" (l'istinto del killer). Esempio tangibile, l'azione che ha portato l'Atalanta a centrare il primo palo della serata. Il nigeriano riceve palla dal limite poi fa qualcosa di molto simile a un gioco di prestigio da puro illusionista: con un solo controllo fa scomparire la palla ed elude la marcatura del difensore poi spara a rete a botta sicura ma gli rimbomba in testa il colpo sordo della palla che impatta sul palo. Passa un minuto e l'urlo resta strozzato in gola anche a Scamacca che, manco a farlo apposta, era stato innescato da un'azione insidiosa proprio di Lookman.

I gol, tutti per belli per come sono stati costruiti. La ‘dea' vede materializzata solo nel secondo tempo la gran mole di gioco costruita con pazienza e con la quale ha irretito i tedeschi. La gara cambia volto definitivamente al 60°: il traversone di De Ketelaere sul secondo palo è un apriscatole che Lookman impugna, aprendo difesa avversaria e marcature. Passano un paio di minuti e l'Eintracht collassa sul contropiede dei bergamaschi: Lookman serve a Ederson un pallone nel "vuoto" che il centrocampista riempie scappando in contropiede e poi segnando con freddezza. Finita? No, manca il colpo di grazia. Arriva poco dopo: Zappacosta mette in mezzo per Scamacca che calcia e colpisce la traversa, sulla ribattuta si avventa De Ketelaere che fa 0-3. È grande Atalanta.