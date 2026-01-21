Champions League
Juventus-Benfica in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Juventus-Benfica è la partita della 7ª giornata di Champions League. Si gioca alle 21: diretta tv in chiaro e in streaming solo su Amazon Prime Video. Le ultime news sulle formazioni di Spalletti e Mourinho.
A cura di Maurizio De Santis
JuventusBenfica è la partita della settima giornata di Champions League che mette in palio punti pesanti per la qualificazione. A Torino torna un "vecchio nemico", Josè Mourinho, che farà capolino oggi alle 21:00 allo Stadium. Il match sarà visibile in diretta tv, in chiaro e in streaming solo per abbonati su Amazon Prime Video.

Vincere, facendo filotto dopo aver battuto rispettivamente Pafos e Napoli. Bianconeri e portoghesi non hanno alternativa a due turni (compreso quello odierno) alla conclusione della fase a girone unico. La squadra di Spalletti, attualmente 17ª, può consolidare la posizione in zona playoff e sperare, se dai campi delle dirette concorrenti arrivano risultati favorevoli, anche nell'assalto all'ultima giornata alle prime otto posizioni che equivalgono alla qualificazione diretta agli ottavi. Sfida da dentro o fuori per i lusitani che al momento occupano il 25° posto (allo stato dei fatti, sarebbero eliminati) e hanno bisogno dei 3 punti per restare ancora in corsa.

Juve e Benfica sono reduci da risultati opposti in campionato. Bianconeri sconfitti a Cagliari, sono scivolati a -4 dalla zona Champions e a -10 dall'Inter capolista. Portoghesi vincenti sul campo del Rio Ave e terzi in classifica generale.

Quanto alle formazioni, David sarà in cima all'attacco della Juve, con Yildiz solito asso nella manica. Tra le fila del Benfica non ci sono Lukébakio e Rios, oltre alle condizioni precarie dell'ex Barrenechea.

  • Partita: Juventus-Benfica
  • Quando: mercoledì 21 gennaio 2026
  • Dove: Allianz Stadium, Torino
  • Orario: 21:00
  • Diretta TV: Amazon Prime Video
  • Diretta streaming: Amazon Prime Video
  • Competizione: 7ª giornata Champions, fase a girone unico

Dove vedere Juventus-Benfica in TV: la diretta in esclusiva

La partita della Juventus contro il Benfica rientra nella lista dei match che, al mercoledì, sono trasmessi in diretta tv e in chiaro (ma solo per abbonati) su Amazon Prime Video. La piattaforma coprirà l'intero evento a partire dalle 19:30 con commenti, servizi, interviste prima, durante e dopo il match. Telecronaca affidata a Sandro Piccinini che ha al suo fianco per il commento tecnico, Massimo Ambrosini.

Juventus-Benfica, dove vedere la diretta streaming: l'orario

Juventus-Benfica sarà visibile anche in diretta streaming sempre su Amazon Prime Video. Il fischio d'inizio è previsto per le 21: si potrà vedere l'incontro attraverso la app oppure collegandosi direttamente alla piattaforma online utilizzando i soliti dispositivi.

Juventus-Benfica, le probabili formazioni della partita di Champions

Spalletti ha in Yildiz il calciatore chiave e confida nella buona vena di David, che sembra essersi finalmente sbloccato. Mourinho fa i conti con alcune assenze pesanti. Di seguito le scelte di formazione:

JUVENTUS (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

BENFICA (4-2-3-1) Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Scjelderup; Pavlidis. Allenatore: Mourinho.

