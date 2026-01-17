La risalita della Juve si ferma a Cagliari: bianconeri battuti 1-0 dalla rete di Mazzitelli

Un gol di Mazzitelli nel secondo tempo ha deciso Cagliari-Juventus: partita dominata per possesso palla dai bianconeri, ma la difesa rossoblù non ha mai deragliato.

La Juventus interrompe la sua striscia positiva perdendo 1-0 a Cagliari: si ferma la prepotente risalita in classifica dei bianconeri. È stata una partita in cui i ragazzi di Spalletti hanno avuto il dominio del campo e del possesso in maniera schiacciante, ma la squadra rossoblù si è difesa ordinatamente senza deragliare mai, punendo gli ospiti al 65′ con un gol di Mazzitelli. La Juve scende dunque a 10 punti di distacco dall'Inter capolista e a 4 dalla coppia Napoli-Milan (i rossoneri devono ancora giocare).

Luciano Spalletti insiste su David al centro dell'attacco, volendo cavalcare la fiducia crescente del canadese (due gol e un assist nelle ultime due partite), col terzetto McKennie-Miretti e Yildiz alle sue spalle. Koopmeiners gioca nella mediana a due al fianco di Locatelli, nel confermatissimo 4-2-3-1 del tecnico bianconero. Pisacane risponde con un 3-5-2 in cui Sebastiano Esposito e il giovane turco Kilicsoy sono le due punte.

Il Cagliari parte molto basso, cedendo il pallino alla Juventus. Il match potrebbe aprirsi subito quando al quarto d'ora l'arbitro Massa fischia il rigore per fallo di Mazzitelli su Miretti, che dopo essere entrato in area era in procinto di calciare in porta. Una decisione che tuttavia dalla sala VAR ritengono essere un "chiaro ed evidente errore", richiamando il direttore di gara alla revisione a bordo campo, che porta alla revoca del penalty.

Yildiz impegnato in Cagliari–Juventus

La Juve è padrona del campo, il possesso palla è schiacciante, ma si tratta di un predominio sterile. Le occasioni latitano, al 24′ è il vivacissimo Miretti a impegnare Caprile, ma non succede molto altro nella prima frazione. All'inizio della ripresa Perin deve distendersi sulla conclusione insidiosa di Esposito, deviata in angolo. Poco dopo è Cambiaso a provarci da lontano: Caprile si fa trovare pronto alla parata in corner.

Il pallone ce l'ha sempre la Juve, ma è il Cagliari a sbloccare a sorpresa il risultato al 65′ con Mazzitelli, che gira in porta di prima intenzione in area un calcio di punizione battuto da Gaetano sulla trequarti: Perin è un po' in ritardo e non riesce ad arrivarci.

Spalletti non perde tempo e butta subito dentro Zhegrova e Openda per Miretti e Locatelli, schierando una squadra super sbilanciata in avanti. La reazione bianconera è veemente, il pallone balla davanti a Caprile, ma Openda non riesce a metterla dentro. Poi è Yildiz a impegnare severamente in angolo il portiere rossoblù.

Spalletti aumenta ancora l'artiglieria: dentro Conceicao e Khephren Thuram per Cambiaso e Locatelli. Il finale è un assedio juventino, Yildiz prende un palo pieno con un sinistro deviato a Caprile battuto, si gioca in una sola metà campo, ma il punteggio non cambia. Finisce 1-0 per il Cagliari, una battuta d'arresto inattesa per una Juve che appariva lanciatissima ma che non è riuscita a sfondare il bunker sardo.