Oggi la finale femminile del Roland Garros 2026 tra Andreeva e Chwalinska: a che ora e dove vederla in TV

Andreeva e Chwalinska si affronteranno oggi nella finale del Roland Garros femminile. Si gioca dalle ore 15. Non c’è la diretta in chiaro.

La finale femminile del Roland Garros 2026 all'apparenza non scalda i cuori, ma in realtà, in ogni caso, regalerà una storia meravigliosa. Perché in campo ci andranno la russa Mirra Andreeva, 19enne già affermata a caccia del primo titolo Slam della carriera, e Maja Chwalinska, giocatrice polacca, praticamente sconosciuta ai più fino a una settimana fa che è in finale dopo aver superato le qualificazioni. L'incontro si giocherà oggi in questo sabato 6 giugno e prenderà il via alle ore 15 sul campo centrale di Parigi, il Philippe Chatrier. Diretta TV solo su Eurosport. Non ci sarà la diretta in chiaro, a differenza della finale maschile.

Orario e dove vedere Andreeva-Chwalinska oggi in TV e streaming

Mirra Andreeva e Maja Chwalinska dunque vivranno la prima finale Slam della carriera. Alle loro spalle due carriere totalmente diverse. Con la prima che ha quasi l'obbligo di vincere il torneo considerato il pedigree e il resto della carriera. Diretta TV solo su Eurosport, canale visibile dagli abbonati di Discovery+, HBO Max, DAZN, Prime Video e TimVision. Tutti loro potranno seguire l'evento in TV e in streaming. Si parte alle ore 15.

Non c'è diretta in chiaro per Andreeva-Chwalinska

La finale del Roland Garros femminile non sarà trasmessa in chiaro. L'incontro tra Mirra Andreeva e Maja Chwalinska non sarà visibile né in diretta né in streaming in chiaro, ma nemmeno in differita si potrà vedere integralmente questa partita, che vale il secondo Slam della stagione, il primo lo ha vinto Elena Rybakina agli Australian Open.

I precedenti tra Andeeva Chwalinska

Non ci sono precedenti tra la russa e la polacca, che hanno frequentato mondi differenti fino a questo Roland Garros. Andreeva, classe 2007, ha 19 anni ed è reduce da un torneo di alto livello. Ha perso un solo set nel torneo, al secondo turno, e nelle altre cinque partite solo una volta l'avversaria di turno è arrivata a quattro game vinti nello stesso set. In semifinale si è presa la rivincita con Kostyuk, battuta 6-1 6-3. Chwalinska invece ha giocato le qualificazioni, ed è già una grande storia in sé. Anche la polacca ha perso un solo set in tutto il torneo, è capitato contro Sakkari. Poi ha vinto contro Anna Kalinskaya e Diana Shnayder, due tenniste russe, spera di fare tris nella partita più importante della sua carriera.