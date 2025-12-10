Champions League
Un brutto Napoli perde con il Benfica: adesso il percorso in Champions diventa durissimo

Napoli battuto 2-0 dal Benfica, che si rilancia in Champions League. Decidono i gol di Rios e Barreiro. Il Napoli resta con 7 punti ed è 23° in classifica.
A cura di Alessio Morra
A Lisbona il Napoli perde 2-0 con il Benfica, che fa festa con i gol di Rios e Barreiro e si rilancia nella fase a campionato della Champions League. Mourinho vince e torna quasi a galla, la prossima sarà contro la Juventus. Conte, invece, perde e resta sull'orlo del burrone. Perché il Napoli con 7 punti, in questo momento, è al ventitreesimo posto. Copenaghen e Chelsea le avversarie di gennaio del Napoli, che non può sbagliare più.

Pronti, via e gol del Benfica

Conte ripropone l'undici che ha battuto la Juventus. Mourinho sorprende mandando in panchina Pavlidis. Lo Special One la partita l'ha preparata con i fiocchi e si vede sin dall'inizio. La difesa del Napoli va a vento in un paio di occasioni. Milinkovic-Savic si salva su Ivanovic, poi dopo un passaggio sbagliato viene graziato da Aursnes. Al 20′ il gol del vantaggio, lo segna Rios che con un tocco furbo rende impossibile l'intervento del portiere serbo, è 1-0.

Raddoppia Barreiro e la partita finisce

Poco prima della mezz'ora il Napoli si scuote e nell'arco di un minuto e mezzo crea due palle gol. La prima Lang la manca, ma era in fuorigioco. L'altra vede protagonista Di Lorenzo che colpisce di testa, pallone di poco al lato. La squadra campione d'Italia continua su quell'andare per diversi minuti, crea ma a metà. Perché Trubin non deve effettuare parate. All'intervallo è 1-0.

Conte dopo il ko in Champions del Napoli: "Siamo arrivati cotti, il Benfica ha meritato"

Nel secondo tempo Conte si ripresenta con Politano e Spinazzola per Olivera e Beukema. Non cambia modulo il Napoli, ma giocatori più offensivi. La squadra parte all'attacco, ma dopo nemmeno 4 minuti della ripresa arriva il 2-0 del Benfica. Il contropiede è letale, la chiusura di Barreiro è sopraffina, Milinkovic-Savic sorpreso.

Napoli ventitreesimo in Champions League

Il raddoppio di Barreiro chiude materialmente la partita. Il colpo è forte. Mentre il Benfica si difende alla vecchia maniera e non lascia spazi. Conte le prova tutte. Manda in campo pure Juan Jesus, nell'ultimo quarto d'ora Lucca, che fa compagnia ad Hojlund, e nel finale il giovane Vergara. Ma il risultato non cambia, anzi è Milinkovic-Savic a evitare il tris. Finisce 2-0, il Napoli, che ha 7 punti, scende al ventitreesimo posto nella fase a campionato, è a rischio. Il Benfica con 6 punti è poco più dietro.

Calcio
Napoli
