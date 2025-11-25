Yildiz illumina la Juve nel gelo di Bodo e i bianconeri vincono nella ripresa: a segno Openda e David

La Juventus batte 3-2 il Bodo in Norvegia e conquista la sua prima fondamentale vittoria in Champions. I bianconeri la ribaltano nella ripresa soprattutto grazie all’ingresso in campo di Yildiz: segnano anche Openda e David.

La Juventus la ribalta nella ripresa e vince una partita folle, di carattere, insomma, alla Luciano Spalletti. I bianconeri battono 2-3 il Bodo in Norvegia e conquistano tre punti pesantissimi in Champions League. Dopo essere andati sotto di un gol con Blomberg i bianconeri nella ripresa con l'ingresso di Yildiz cambiano faccia e trovano prima il pari con Openda e poi il vantaggio con McKennie. Fet la pareggia nel finale su rigore ma ancora Yildiz con una super giocata illumina la Juve nel gelo di Bodo e consente a David di segnare il gol che vale il 2-3 e la vittoria dei bianconeri.

Il gol di Blomberg che ha sbloccato la partita.

Blomberg nel primo tempo gela ulteriormente la Juventus

Il Bodo/Glimt inizia la partita osservando un pochino la Juventus che riesce a costruire subito buone trame di gioco soprattutto con Conceicao che in un paio di occasioni va vicino al gol. I bianconeri sfruttano al meglio la velocità di manovra di Miretti a centrocampo che fa bene la fase di filtro per l'attacco ma Openda riesce ad avere pochi palloni giocabili. Il pallino di gioco per i primi minuti è nelle mani della Juventus mentre il Bodo riesce ad avere una buona occasione con il diagonale di Blomberg deviato in angolo dalla difesa bianconera.

Adzic di testa svetta in area di rigore ma il portiere del Bodo para in presa bassa. Il centrocampista si esibisce poi in un tiro di ginocchio assolutamente goffo sempre su cross dello statunitense che finisce alto. Ma è proprio Adzic a giocare peggio di tutti nella Juve sbagliando anche palloni e movimenti elementari. E così il Bodo sale di ritmo e riesce a trovare il gol proprio con Blomberg che sugli sviluppi di un calcio d'angolo mette in rete la palla dell'1-0 di sinistro. Sul finale di tempo Conceicao col piattone si divora il pari e così il punteggio resta 1-0.

Il gol di McKennie.

Yildiz entra nella ripresa e cambia la Juventus che la ribalta

A inizio ripresa Spalletti lascia negli spogliatoi Adzic ed inserisce Yildiz. Il turco fa subito la differenza nella Juventus e infatti i bianconeri, anche grazie al dieci della Juventus trovano il gol del pareggio con Openda che si inserisce in area sulla ribattuta di un difensore del Bodo proprio sul tiro di Yildiz e mette la palla in rete. La Juventus non si ferma e dopo pochi minuti trova anche il gol del vantaggio con Miretti. Azione da manuale dei bianconeri ma l'arbitro dopo un po' annulla tutto per fuorigioco di partenza di Openda. Neanche il tempo di rimettere la palla in gioco che McKennie trova il gol.

Lo statunitense beneficia di un cross perfetto di Miretti da sinistra che a sua volta era stato smarcato da una giocata perfetta di Yildiz e trova il vantaggio bianconero. Yildiz impressionante cambia la partita e ha sui piedi l'occasione di segnare ancora con giocate ubriacanti sui difensori del Bodo. Spalletti fa entrare poi anche David, Thuram e Cabal lasciando poi spazio anche a Zhegrova. Ma quando tutto sembrava fatto ecco il fallo ingenuo in area di Cabal che permette al Bodo di beneficiare di un calcio di rigore poi realizzato da Fet. La Juventus però non molla e Yildiz trova l'ennesima giocata fantastica sulla sinistra calciando in porta. Il portiere del Bodo respinge sui piedi di David che fa 2-3 che sarà poi il risultato finale.