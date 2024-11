Chi è Jake Paul, ex YouTuber diventato pugile che ha osato sfidare Mike Tyson sul ring

video suggerito

Jake Paul, 27 anni, alto 185 cm, attore, divenuto popolare sull'applicazione Vine e come content creator su YouTube, è il pugile della categoria pesi massimi che oggi, 15 novembre, affronta il 58enne Mike Tyson. In base al fuso orario con l'Italia, incroceranno i guantoni nella notte di sabato 16 novembre (a partire dalle 4:00, orario previsto). Il match si combatterà sul ring dell'AT&T Stadium di Arlington, in Texas, sarà visibile in diretta tv su Netflix (solo per abbonati) e frutterà ai contendenti un guadagno di circa 40 milioni di dollari. Ma secondo stime non ufficiali l'incasso pro capite potrebbe essere anche superiore alla luce dell'impatto mediatico, tanto da fissare un costo dei biglietti elevato per assistere al confronto, in particolare da posti privilegiati.

"El Gallo de Dorado" e "The Problem Child" sono i soprannomi di Paul, personaggio molto social come testimonia anche la sua community su Instagram: grazie alla notevole pubblicità del duello di boxe contro Iron Mike ha raggiunto i 27 milioni di followers. Ai bordi del quadrato ci sarà anche la fidanzata, la pattinatrice velocista olandese Jutta Leerdam che, preoccupata per la storia, la forza e la carriera dell'ex campione dei pesi massimi, in un podcast ha espresso di recente preoccupazione: "E se ti mette ko?", domanda alla quale il Paul ha risposto con una grassa risata.

Com'è nata l'idea di affrontare Mike Tyson? Fu lo stesso Paul a spiegare che tutto è partito da una visione avuta durante un viaggio in Costa Rica: "Era come se dovesse accadere nel futuro", rivelò parlando dell'allucinazione manifestatasi dopo aver assunto allucinogeni: "Il giorno dopo lo chiamai e lui fu d'accordo".

Per Kid Dynamite il combattimento contro Paul segna il ritorno sul ring a cinque anni dall'ultima volta (nel 2020, nell'incontro esibizione con Roy Jones jr): per sostenerlo s'è sottoposto a una dieta e a una preparazione molto ferrea, nonostante gli acciacchi del suo fisico e i rischi per la salute, che hanno tenuto in bilico la disputa stessa del match vincolata al responso di test medici specifici, divenuti fondamentali dopo il rinvio dello scorso luglio a causa di un'ulcera sanguinante che provocò un malore in aereo all'ex campione del mondo dei pesi massimi. In molti, però, credono che l'incontro sia solo una enorme bolla pubblicitaria, che abbia nulla di professionistico per alcune regole modificate in occasione dell'evento e in realtà sia già tutto scritto nel copione, esito compreso.

Chi è Jake Paul, il pugile avversario di Mike Tyson

Jake Paul è nato a Cleveland (Ohio) il 17 gennaio 1997 e cresciuto a Westlake. È figlio di Gregory Allan Paul e Pamela Ann Meredith e ha un fratello maggiore, Logan (29enne), molto noto quale famoso YouTuber, ex pugile americano e wrestler che dal 2022 è sotto contratto con la WWE. Come attore ha interpretato Dirk Mann nella serie Bizaardvark su Disney Channel. Non sono mancati guai giudiziari per due accuse di presunta violenza sessuale rispetto alle quali s'è sempre dichiarato estraneo, smentendo i fatti citati dalla tiktoker Justine Paradise e dalla modella e attrice Railey Lollie.

La carriera da pugile è iniziata nell'agosto 2018, quando ha esordito battendo lo YouTuber inglese Deji Olatunji in un combattimento amatoriale (KO tecnico al quinto round). È stato il match che lo ha spinto verso il professionismo nel mondo dei guantoni: nel 2020 ha affrontato e sconfitto un altro YouTuber, AnEsonGib (KO tecnico al primo round). Dopo gli inizi esaltanti Paul ha disputato altri sette match che lo hanno visto protagonista e vincente contro l'ex giocatore di basket, Nate Robinson, i fighter di MMA Ben Askren, Tyron Woodley e Anderson Silva.

La sconfitta è arrivata quando ha combattuto per la prima volta contro un pugile professionista, Tommy Fury (fratello minore di Tyson Fury), contro il quale è stato dichiarato battuto per split decision ad aprile 2023 in Arabia Saudita. Gli andò meglio ad aprile dello stesso anno contro Nate Diaz, ex Ufc: Paul vinse per decisione unanime sulla distanza dei 10 round. Altri successi sono arrivati con pugili pro effettivi quali Andre August e Ryan Bourland, oltre a Mike Perry (Ufc). Adesso c'è Mike Tyson.

La vita privata di Jake Paul: la ex fidanzata e la sua attuale compagna

L'attuale fidanzata di Jake Paul è la 25enne olandese Jutta Monica Leerdam, pattinatrice sul ghiaccio, campionessa di speedskating e molto seguita sui social che annovera 4.5 milioni di follower su Instagram. Da professionista ha conquistato per due volte il titolo mondiale dei 1000 metri (2020 e 2023), l'argento sulla stessa distanza alle Olimpiadi invernali del 2022 e, nello stesso anno, anche la medaglia d'oro ai Campionati mondiali di sprint. Curiosità sul suo nome: si chiama così, Jutta, perché suo padre, appassionato di windsurf, volle darle il nome della campionessa mondiale tedesca di specialità Jutta Müller.

La relazione tra Jake e Jutta è abbastanza recente, considerata la rottura del rapporto del pugile con la modella Julia Rose avvenuta a inizio 2022. Nel novero delle compagine femminili e dei flirt (veri, presunti, attribuiti dalle pagine del gossip) ci sarebbe anche Tana Mongeau, con la quale Paul inscenò anche un finto matrimonio. Andando a ritroso nel passato sentimentale s'incontrano la modella, cantante e YouTuber Erika Costell giunta dopo la separazione da Alissa Violet (ex membro del Team 10), e Sharbino Saxon, modella e attrice, la prima delle ex conosciute di Jake.

Jake Paul affronterà Mike Tyson il 15 novembre

Jake Paul contro Mike Tyson è il combattimento nato da una visione allucinogena dello YouTuber che risale a due anni e mezzo fa circa. In un ‘viaggio spirituale' per ritrovare se stesso gli venne la pazza idea di infilare i guantoni e sfidare Kid Dynamite (è uno dei soprannomi di Tyson). Si face largo in lui dopo l'assunzione di alcune sostanze: Paul confessò di aver vissuto un'esperienza particolare durante la quale affrontava sul ring l'ex campione mondiale dei pesi massimi. "Mi trovavo in Costa Rica e allora ho visto anche come andrà a finire". Il giorno dopo quella particolare apparizione contattò Iron Mike e il suo entourage per organizzare l'incontro. Oggi vedremo se il finale è lo stesso che c'è nella sua testa.