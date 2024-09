Tyson devastato dagli allenamenti prima dell’incontro con Jake Paul: “È dura camminare”

video suggerito

Come sta Mike Tyson? Quali sono le condizioni del 58enne ex campione del mondo dei pesi massimi di pugilato, a quasi due mesi dall'attesissimo incontro con Jake Paul? Iron Mike si sta allenando duramente, dopo essersi messo alle spalle l'ulcera che aveva portato al rinvio della sfida. Le cose però sono tutt'altro che semplici e il lavoro si fa sentire e non poco.

Mike Tyson provato dagli allenamenti per l'incontro con Jake Paul

Tyson nella sua ultima intervista ha parlato di situazione "un po' instabile", per definire la marcia d'avvicinamento al suggestivo confronto sul ring contro il 27enne ex youtuber. Tyson ha spiegato infatti di fare fatica a deambulare, a causa dei carichi superlativi negli allenamenti: "È dura camminare in questo momento". Insomma si fanno sentire gli esercizi effettuati tre-quattro volte al giorno.

Nessuna intenzione però di abbassare la guardia in vista della sfida del 15 novembre per Tyson che ha voluto tranquillizzare tutti: "Tra due mesi sarò perfetto". Commentando un evento per age Wars, una promozione di arti marziali miste a New York, Mike ha risposto anche in modo sempre colorito a chi gli proponeva di ridurre le tempistiche della sua presenza per recuperare tempo utile agli allenamenti: "No, stasera mi godrò il tempo trascorso qui con tutti i miei amici d'infanzia e al diavolo Jake Paul".

Come sta Mike Tyson prima dell'incontro con Paul

Un lavoro capillare quello di Mike Tyson che sta cercando di lavorare innanzitutto in palestra, per crescere sia dal punto di vista muscolare che da quello del dinamismo. Si è parlato tanto anche delle sue metodologie di recupero molto particolari con stimolazione elettrica e cellule staminali. Insomma l'ex campione è disposto a fare qualsiasi cosa, e anche a sperimentare nuovi tipi di approccio al match: "Ascolta, farò tutto ciò che mi può aiutare". Insomma un modo per mettere a tacere anche chi è preoccupato per le sue sorti, dovendo combattere con un avversario molto più giovane e in palla di lui.