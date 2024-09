video suggerito

Hulk Hogan spaventato per Mike Tyson dopo un allenamento con Jake Paul: "Non voglio lo uccida" Hulk Hogan è seriamente preoccupato per Mike Tyson, dopo aver assistito agli allenamenti del suo prossimo rivale sul ring Jake Paul. L'appuntamento di boxe è in programma il 15 novembre.

A cura di Marco Beltrami

È iniziato il conto alla rovescia per l'incontro di boxe tra Jake Paul e Mike Tyson, e c'è qualcuno che è seriamente preoccupato per le sorti del 58enne ex campione del mondo dei pesi massimi. Si tratta di Hulk Hogan, leggenda del wrestling che ha visto da vicino uno degli allenamenti dell'ex youtuber, rimanendo letteralmente impressionato.

Hulk Hogan impressionato da Jake Paul prima dell'incontro con Tyson

L'ex wrestler e attore statunitense ha parlato recentemente in un podcast con il fratello di Jake Paul, Logan. Il 71enne, 13 volte campione della WWE, con la sua proverbiale enfasi ha sottolineato come il pugile sfidante di Tyson sia al momento in grande spolvero: "Tuo fratello è troppo forte, fratello. È forte".

Cosa ha visto Hulk Hogan in Paul d'impressionante

In particolare Hulk Hogan è rimasto molto colpito dalla violenza dei colpi di Jake Paul, ma anche dalla sua potenza muscolare. Per questo teme per le sorti di Tyson: "Ieri sera, appena l'ho visto lanciare il sinistro sul ragazzo e poi il destro, ho pensato: ‘Oh mio Dio, sta per uccidere qualcuno'. È davvero, davvero super forte. Non sembra così, forse un po' sì, ma il peso che solleva in palestra è fottutamente impressionante". Il sinistro di Jake a detta di Hogan è equivalente ad un'arma: "No, seriamente, e ora ha una mano sinistra che sembra poter sparare".

L'incontro tra Jake Paul e Mike Tyson sarà reale

Insomma Hogan è seriamente preoccupato per Tyson. Una cosa è certa per lui, anche a giudicare da quanto rilevato, il combattimento del 15 novembre sarà reale, e non uno spettacolo in stile wrestling: "Amo Mike da morire, ma ero a Miami per le gare di Formula 1 con Jake Paul, l'ho preso da parte e gli ho detto: ‘Ehi fratello, che succede con questa cosa? È un lavoro come il wrestling o ci proverete davvero?' Lui ha detto, ‘Lo metterò KO'. Quindi sono emozionato. Sono contento che sia stato riprogrammato perché non voglio scuse.