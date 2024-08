Tyson non vede l’ora di salire sul ring contro Jake Paul e lo avverte: “Scapperà come un ladro”

video suggerito

Mike Tyson non vede l'ora di sfidare Jake Paul il prossimo 15 novembre in Texas ma, nonostante manchino tre mesi all'attesissimo faccia a faccia, i due hanno dato vita ad una conferenza stampa scoppiettante a New York. Il pugile americano ha dichiarato di essere in forma e pronto per il suo incontro, che era originariamente previsto per il 20 luglio ma è stato rinviato dopo che l'ex campione dei pesi massimi ha avuto una riacutizzazione dell'ulcera che lo ha costretto ad un periodo di riposo.

Iron Mike, che ha un record di 50-6 con 44 KO, è stato uno dei pugili più forti della storia ma non combatte più da professionista dal 2005. Quando gli è stato chiesto perché fosse tornato sul ring a distanza di tanto tempo dal ritiro ha risposto così: "Perché posso farlo. Chi altro può farlo se non io? Abbiamo uno YouTuber che combatte contro il più grande combattente di sempre. Lui potrebbe essere stato sul ring con persone che avevano lo stesso obiettivo ma la realtà è diversa. Non appena avrò preso questo ragazzo sarà tutto finito, scapperà via come un ladro".

Paul, che è stato fischiato e schernito dal pubblico, ha affermato che avrebbe fatto addormentare Tyson: "Sono qui per guadagnare 40 milioni di dollari e sconfiggere una leggenda. Amo Mike e lo rispetto, ma non saremo più amici fino al 15 novembre".

Il 27enne YouTuber di Cleveland ha 31 anni in meno di Tyson e un record di 10-1 nella boxe: "C’è una grande pressione, un grande palcoscenico, uno dei più grandi, con più esperienza di me, più combattimenti di me. Imparerò molto in questo combattimento e in questo training camp”.

Quando gli è stato chiesto se avesse paura di salire sul ring con Paul, Tyson ha risposto sarcasticamente: "Sono terrorizzato".

L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo su Netflix e si svolgerà all'AT&T Stadium di Arlington, sede delle partite dei Dallas Cowboys (football americano) che ha una capienza di 80.000 posti.