Scintille in allenamento tra Rudiger e Bellingham: i compagni di squadra li separano dopo una lite Il Real Madrid sta preparando il ritorno contro l'Arsenal ma in allenamento c'è un clima incandescente: c'è stata una lite tra Bellingham e Rudiger.

A cura di Ada Cotugno

Il clima a Madrid è molto teso prima del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l'Arsenal. La sconfitta per 3-0 trovata a Londra una settimana fa brucia ancora e all'interno del Real ci sono state scintille durante la preparazione della sfida di ritorno: Jude Bellingham e Antonio Rudiger si sono scontrati in uno degli ultimi allenamenti a Valdebebas ed è servito l'intervento di altri giocatori per separarli ed evitare il peggio.

Secondo quanto riportato da El Chiringuito la tensione agonistica è salita alle stelle e il difensore avrebbe fatto un intervento scorretto sull'inglese durante una partitella al centro sportivo. Segnale che per i Blancos la posta in palio è altissima e non è ammessa una seconda sconfitta contro l'Arsenal. L'obiettivo è quello di rimontare, pur avendo soltanto il 4% di possibilità di passare in semifinale dopo il risultato dell'andata.

Il litigio tra Bellingham e Rudiger

Gli animi si sono scaldati in uno degli ultimi allenamenti tenuti dalla squadra di Ancelotti a Valdebebas. In una partitella Rudiger avrebbe fatto una brutta entrata su Bellingham che dal canto suo avrebbe risposto scattando in modo incontrollato: gli ha risposto in toni molto duri scatenando una vera e propria rissa.

Secondo il media spagnolo è servito l'intervento degli altri giocatori del Real Madrid per separare i due ed evitare che il loro scontro degenerasse. Alla fine Rudiger e Bellingham si sono stretti la mano in segno di pace, mettendosi alle spalle il momento di tensione. Dopo la sconfitta contro l'Arsenal la pressione sui Blancos è aumentata e il ritorno al Bernabeu sarà fondamentale per non abbandonare la competizione ai quarti di finale e restare ancora in corsa su tutti i fronti.