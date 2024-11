video suggerito

Mike Tyson e Jake Paul cambiano le regole della boxe per il loro incontro: "Così avremo più lotta" Per il combattimento tra Mike Tyson e Jake Paul, che si terrà venerdì 15 novembre, ci saranno alcune novità rispetto alle regole tradizionali. Ci saranno meno round, ogni round avrà una durata ridotta, e ci sono cambiamenti pure per i guantoni.

A cura di Alessio Morra

Il combattimento tra Mike Tyson e Jake Paul è un evento molto atteso. Doveva tenersi lo scorso 20 luglio, maIron Mike a causa di un problema di salute era stato costretto a rinviare. Combattimento spostato a venerdì 15 novembre, che è praticamente alle porte. L'attesa sale per l'incontro di pugilato che si terrà in Texas e che avrà delle regole differenti, rispetto a quelle tradizionali.

Il 15 novembre la sfida tra Mike Tyson e Jake Paul

Modifiche alle regole tradizionali per l'incontro tra Mike Tyson, uno dei più grandi pugili della storia che di anni ne ha 58 ed è sempre in grandissima forma, come ha dimostrato nell'esibizione con Roy Jones junior, e Paul che si sta preparando da tempo e che cerca l'impresa titanica. Non sarà, e non poteva essere, un incontro come tutti gli altri. E per questa sfida ci saranno delle regole differenti. Invece dei canonici dieci o dodici round da tre minuti, i due pugili ne disputeranno al massimo otto, ma da due minuti.

Le regole differenti per il combattimento

Insomma una durata molto inferiore rispetto a quella canonica. Può sembrare poco, ma non è così. Dovessero davvero arrivare all'ottavo round i due sarebbero provati dalla battaglia sul ring. Tyson ha spiegato il motivo di questa duplice novità: "Volevo round più corti per avere più azione. Se abbiamo round più brevi, combatteremo di più, ci sarà più lotta, più azione".

Ma oltre alla novità relativa alla durata dell'incontro e soprattutto dei round ce n'è un'altra che riguarda le once dei guantoni. Entrambi useranno guantoni da 14 once invece che da 10, che sono usate generalmente negli incontri, quelli veri. Guantoni da 14 once che sono adatti per i pugili che superano i 90 chilogrammi e che generalmente sono usati dagli sparring, perché hanno un'imbottitura più morbida e spessa che assorbe meglio l'impatto e riduce il rischio di infortuni durante il contatto.