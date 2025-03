video suggerito

Pugile muore in combattimento sul ring: crolla all'indietro sulle corde, non c'è niente da fare Il pugile nigeriano Segun "Success" Olanrewaju, già campione dell'Africa occidentale dei pesi massimi leggeri, è morto tragicamente sul ring mentre stava combattendo ad Accra. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo.

A cura di Paolo Fiorenza

Segun "Success" Olanrewaju (a sinisytra) poco prima di crollare e morire sul ring di Accra

Ancora una tragedia nel pugilato, una vita stroncata sul ring: l'ex campione nazionale e dell'Africa occidentale dei pesi massimi leggeri, il nigeriano Segun "Success" Olanrewaju, è morto dopo essere crollato improvvisamente – e senza che ci fosse stato alcun preavviso – durante un combattimento che stava disputando sabato in Ghana. Olanrewaju ha perso conoscenza nel terzo round, mentre affrontava il pugile ghanese Jon Mbanugu durante il ‘Fight Night 15' della Ghana Professional Boxing League alla Bukom Boxing Arena di Accra.

La tragica morte sul ring di Segun "Success" Olanrewaju

Nonostante gli sforzi fatti per rianimarlo, il 31enne di Lagos è morto a causa delle ferite riportate, concludendo tragicamente la sua carriera di pugile professionista. Al momento in cui è collassato, Olanrewaju era in vantaggio ai punti. Il video che mostra il crollo del pugile (che abbiamo scelto di non pubblicare) è impressionante: i due boxeur sono impegnati a scambiarsi qualche colpo, il nigeriano piazza un paio di montanti, poi schiva un sinistro, infine sembra incassare un blando destro. Dopo qualche istante, barcolla e si accascia all'indietro sulle corde.

Sono i suoi ultimi istanti di vita, le immagini successive già lo mostrano esanime a terra, mentre tutt'intorno a lui ci si rende conto del dramma. L'accorrere dell'arbitro, degli allenatori e del personale medico nulla può fare per rianimarlo, inutile anche il trasporto d'urgenza al Korle-Bu Teaching Hospital della capitale, dove è dichiarato morto. Sebbene la causa ufficiale del decesso non sia ancora stata confermata, tutto lascia suppore che si sia trattato di un arresto cardiaco.

Olanrewaju aveva un record da professionista di 13 vittorie, 8 sconfitte e 3 pareggi. La sua carriera peraltro era in discesa, visto che aveva perso gli ultimi quattro combattimenti. La comunità pugilistica ha tributato omaggi a Olanrewaju, ricordato come come una figura molto rispettata nella boxe. Il suo avversario, Jon Mbanugu, visibilmente sconvolto dalla tragedia, ha espresso le sue più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari del pugile nigeriano.