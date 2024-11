video suggerito

Mike Tyson vs Jake Paul rischia di saltare all’ultimo momento se Iron Mike non supererà due test Nella notte italiana tra venerdì e sabato si combatte il match tra Iron Mike e il popolare Youtuber. Sull’incontro però c’è l’ombra di due esami medici obbligatori a cui deve sottoporsi il 58enne ex campione dei pesi massimi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'incontro di boxe tra Mike Tyson e Jake Paul rischia di essere annullato a poche ore dall'evento in programma il 15 novembre sul ring dell'AT&T Stadium di Arlington, in Texas (in Italia sarà la notte del 16, considerato il fuso orario). Non è uno scherzo, né il tentativo di tenere alta l'attenzione mediatica sul match che ha già fatto discutere molto, ma la pura realtà dei fatti e di un regolamento che non ammette deroghe, nemmeno dinanzi "all'uomo più cattivo del pianeta". Deve superare due esami diagnostici fondamentali, altrimenti i guantoni restano riposti nell'armadietto.

Un rinvio c'era stato già nell'estate scorsa, a causa delle condizioni di salute di Kid Dynamite, inficiate dal riacutizzarsi di un'ulcera che iniziò a sanguinare e lo costrinse a gettare la spugna in quel momento. La sfida tra l'ex campione dei pesi massimi e lo Youtuber che s'è inventato (anche) pugile venne posticipata ma la data cerchiata in rosso sul calendario (e sul palinsesto di Netflix, che la manderà in onda in pay per view) potrebbe saltare ancora.

I dubbi sulle effettive condizioni di salute dell'ex campione dei pesi massimi

Perché? Cosa è successo o potrebbe accadere? Le immagini pubbliche degli ultimi allenamenti hanno alimentato interesse (in particolare per lo stato di forma e per la muscolatura di nuovo possente di Iron Mike) ma nel novero delle voci e del clamore intorno a questo duello non mancano quelle dissonanti.

Da un lato c'è chi è convinto che il copione sia "già scritto e preparato" in virtù di una clausola anti-violenza che renderebbe tutto poco autentico (lo ha ammesso senza timore d'essere smentito l'ex boxeur inglese, Carl Froch); dall'altro c'è chi non ha mai smesso di pensare che, alla luce dei problemi di salute anche abbastanza recenti, per il 58enne Tyson sia pericoloso sia estremamente pericoloso salire sul quadrato e sottoporsi allo stress di un confronto ostico, sia pure contro un avversario dal curriculum professionale scarno a fronte della grande popolarità di cui gode. La preparazione intensa e una dieta totalmente rivoluzionata rispetto al regime alimentare che i medici gli avevano raccomandato per com'è messo il suo corpo sono fattori di rischio tutt'altro che trascurabili.

Quali sono i test che Iron Mike deve superare: esami medici importanti

Ecco perché sebbene Tyson abbia spazzato via ogni timore sulle sue effettive condizioni di salute prima del combattimento, c'è ancora uno scoglio da superare: si tratta di due test medici ai quali Iron Mike deve sottoporsi prima di sabato e il cui esito dirà se potrà combattere o meno contro Paul. Fanno parte del pacchetto di profilassi per la sicurezza imposti dal Dipartimento delle licenze e della regolamentazione del Texas: un test cerebrale (EEG) e uno cardiaco (ECG). Se i risultati saranno soddisfacenti allora servirà attendere solo il rintocco del gong.