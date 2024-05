La dieta pericolosa di Mike Tyson per combattere contro Jake Paul: “Mangio carne cruda”

video suggerito

Mike Tyson sente già l'odore del sangue. Il 20 luglio salirà sul ring dell'AT&T Stadium di Arlington, in Texas, per affrontare Jack Paul in un incontro di boxe ufficiale sulla distanza di otto round di due minuti, infilando guantoni professionali da 14 once (circa 400 grammi). In vista del match, sta seguendo un regime alimentare tanto rigido quanto stravagante: Iron Mike ha rivelato che sta preparando il suo fisico mangiando "carne cruda".

Nonostante non combatta più dal 2005 e il suo fisico abbia pagato dazio agli anni e agli abusi di una vita sempre al massimo, l'istinto belluino da combattimento è rimasto intonso. Lui si sente ancora The Baddest Man on the Planet, nomignolo che s'è costruito vincendo 50 (di cui 44 per ko) dei 58 incontri disputati in carriera per la potenza del suo pugilato devastante e per gli umori del ring che per lui sono il richiamo della foresta.

Mike Tyson e Jake Paul sul ring a luglio

Kid Dynamite è risalito sul quadrato a dicembre 2020 per un match d'esibizione ma tra qualche mese avrà di fronte a sé un avversario ‘vero', che ha sì boxato poco (appena 10 incontri, parziale di 9-1) ma ha quasi 30 in meno. Una differenza che da molti è ritenuta uno dei fattori di rischio per la salute del 58enne ex campione dei pesi massimi: risale a quasi 20 anni fa l'ultimo duello ufficiale. In mezzo c'è stato di tutto. A cominciare alle abitudini alimentari totalmente fuori controllo.

Carne, alcool e consumo di stupefacenti hanno portato Tyson a pesare quasi 30 chili in più. E se ha cambiato la dieta, virando addirittura verso uno stile vegano, è solo perché vi è stato costretto per alleviare alcuni dei problemi di salute e altri acciacchi manifestatisi negli anni.

Per combattere contro Paul, oltre ad allenamenti molto intensi, Iron Mike si è imposto anche delle regole di nutrimento calibrate. Lo ha ammesso nel corso dell'intervista al Damon Elliott Show, rivelando che il segreto della sua ‘seconda giovinezza' fisica è stato (ed è) "mangiare carne cruda" abbandonando il consumo di tofu. È così che è riuscito a tornare in forma per la data del 20 luglio che rappresenta tanto a livello personale, oltre che sportivo ed economico.

"Davvero, Mike? Mangi carne cruda?", è stata la domanda ribadita dall'interlocutore. La risposta di Tyson è stata agghiacciante: "Sì, è così… mangio carne cruda. Ne sto mangiando anche per abituarmi, perché il mio avversario sarà carne cruda".

Una frase del genere rispolvera dalla memoria l'immagine truculenta dell'orecchio strappato a morsi un pezzo d'orecchio a Evander Holyfield. Pure questo fa parte del corredo accessorio dell'incontro tra le scintille del palco e la realtà del ring.

La dieta a base di carne cruda di Mike Tyson

A 58 anni e con tutti i guai che ha avuto, non è pericoloso che Tyson abbia un regime alimentare così controverso? È una delle riflessioni che fanno parte dei tanti dubbi sulla effettiva capacità dell'ex campione di sopportare lo stress di un evento del genere.

La linea spartiacque è sempre la stessa: tra chi sostiene che il consumo di carne cruda offra una serie di benefici, quale migliore digestione e un apporto calorico, di energie maggiore; e chi fa notare come mangiare carne non cotta aumenti i rischi per la salute a causa di agenti patogeni che possono causare infezioni e malattie gravi.