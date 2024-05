video suggerito

Tyson si sente male in aereo, chiesto l’aiuto di un medico: “Nausea e vertigini a causa di un’ulcera” Lo staff dell’ex campione dei pesi massimi ridimensiona la notizia: “Trenta minuti prima dell’atterraggio ha accusato un malessere ma ora sta benissimo”. L’episodio avvenuto mentre viaggiava da Miami a Los Angeles alimenta dubbi sulle sue condizioni a due mesi dal combattimento con Jake Paul. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Nausea, vertigini e un senso di stordimento. S'è manifestato così il malessere avvertito da Mike Tyson mentre era a bordo del volo che da Miami lo stava conducendo a Los Angeles. Il riacutizzarsi di un'ulcera ha provocato quel leggero malore che ha destato grande preoccupazione al momento, quando dall'altoparlante dell'aereo è stato diffuso il messaggio di soccorso: ci fosse stato un medico tra i passeggeri, era pregato di recarsi sul posto per fornire assistenza.

Il viaggio era già iniziato con notevole ritardo: un'avaria al sistema di aria condizionata aveva rallentato e fermato le operazioni di decollo, nulla che fosse legato allo stato di salute di The Baddest Man on the Planet. Durante il trasferimento s'è manifestata l'indisposizione dell'ex boxeur, che è stato preso in cura dai paramedici saliti sul velivolo una volta atterrato nello scalo della ‘Città degli Angeli', dove è stato tenuto ancora sotto osservazione.

A due mesi dal combattimento con Jake Paul, la notizia allarmante sulle condizioni di salute di Kid Dynamite ha fatto il giro del mondo e alimentato i dubbi sullo stato di salute dell'ex pugile oggi 57enne: può davvero sostenere lo stress fisico e sollecitazioni durissime di un incontro vero? L'entourage di Iron Mike ha ridimensionato l'accaduto spiegando anzitutto che Tyson "sta benissimo" e qual è stata la causa della sofferenza improvvisa: "Trenta minuti prima dell'atterraggio ha accusato nausea e vertigini per la sofferenza provocatagli da un'ulcera". Tyson aveva tutti i sintomi connessi a infiammazioni di quel tipo, compresi anche conati di vomito, senso di gonfiore, oltre a dolore toracico e affaticamento.

Alcune testimonianze dirette dell'accaduto hanno descritto cosa è successo: "Ci hanno chiesto di restare sull'aereo e sono atterrati in modo che i paramedici potessero entrare. Una delle hostess ci ha informati e detto: È un passeggero davvero importante, quindi vogliamo assicurarci che stia bene". Così come altre persone hanno raccontato come, prima della partenza, nulla lasciava presagire che Tyson potesse sentirsi male: a Miami, prima d'imbarcarsi, aveva accettato di posare per delle foto con i suoi fan una volta abbandonata la sala Vip dell'aeroporto.

Il conto alla rovescia per il combattimento con Paul è iniziato e quanto accaduto a Iron Mike null'altro fa che rendere forti le preoccupazioni per lo stato di salute dell'ex campione dei pesi massimi. Ce la farà a sostenere 8 round da due minuti? Lui non ha dubbi e replica in maniera molto spavalda. "Non vedo l'ora di salire sul ring con Jake Paul all'AT&T Stadium di Arlington, in Texas – ha ammesso in una recente intervista -. Jake è cresciuto significativamente come pugile nel corso degli anni, quindi sarà molto divertente vedere cosa possono fare la volontà e l'ambizione di un ‘ragazzo' contro l'esperienza di un Goat come me".