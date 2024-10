video suggerito

Il monito di Tyson prima dell’incontro con Jake Paul: “Pronto a morire sul ring”. Tifosi preoccupati Mike Tyson non vede l’ora di combattere contro Jake Paul. L’ex campione del mondo vuole andare fino in fondo sul ring, anche a rischio della sua stessa vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Manca poco e poi a meno di colpi di scena dell'ultimo minuto, si alzerà il sipario sull'attesissimo incontro di boxe tra Mike Tyson e Jake Paul. Il 15 novembre andrà in scena la sfida tra l'ex campione del mondo 58enne, e l'ex youtuber e il primo è intenzionato ad andare fino in fondo. In una clip di presentazione di Netflix, la piattaforma che trasmetterà l'evento, Tyson si è detto pronto anche a "morire sul ring".

Tyson verso l'incontro con Jake Paul, i dubbi sulle condizioni di Iron Mike

Parole forti quelle di Iron Mike che inevitabilmente alimentano anche dubbi sulle sue condizioni di salute. L'incontro è stato già rinviato a causa di un'ulcera con cui l'esperto ex pugile ha dovuto fare i conti. Nonostante la sua fame di competizione e la sua forma fisica ancora notevole, Tyson ha fatto discutere: la potenza è quasi quella dei tempi migliori, ma i riflessi e l'agilità inevitabilmente devono fare i conti con la carta d'identità. Motivo per cui molti temono per il confronto con un atleta nel meglio delle sue capacità e reduce da un filotto di risultati positivi.

Più sono dure le sfide e più Tyson si esalta, a giudicare dalle sue ultime parole. Infatti ha ribadito che preferirebbe morire sul suo amato ring, piuttosto che in un letto di ospedale. Sicuramente il leggendario campione è consapevole delle difficoltà che lo attendono nella sfida contro Paul, ma è altrettanto intenzionato a vendere cara la pelle. Anche perché è consapevole che una vittoria contro il più giovane Jake Paul, gli permetterebbe di scrivere un'altra pagina importante per la boxe.

Tyson e la voglia di sfidare Jake Paul, è pronto a dare tutto

"Non faccio niente se non rischio di essere messo in difficoltà. Come ora, quando voglio lottare contro questo giovane figlio di p…". Insomma Jake Paul e i più scettici sono avvertiti, Mike Tyson non ha alcuna intenzione di sollevare la bandiera bianca ma vuole lottare fino in fondo. Appuntamento all'AT&T Stadium di Arlington, in Texas dunque per quello che potrebbe essere un appuntamento più intrigante di quanto sembra.