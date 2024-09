Jake Paul vuole intimorire Tyson ma ottiene l’effetto contrario: la reazione di Iron Mike fa paura

video suggerito

Mike Tyson incontra Jake Paul prima della sfida di boxe, e dimostra di non avere nessun timore dell'avversario. La sua reazione alle provocazioni è gelida.

Mike Tyson e Jake Paul si sono ritrovati nuovamente faccia a faccia. A quasi due mesi dall'incontro di pugilato più atteso della stagione, l'ex campione del mondo 58enne e il suo giovane sfidante si sono incrociati in occasione di un evento di football americano. Prima il faccia a faccia in campo, e poi a distanza con i due che hanno mostrato un atteggiamento molto differente.

Jake Paul e Mike Tyson si sono ritrovati faccia a faccia, cosa è successo

Entrambi sono stati ospiti del proprietario dei Dallas Cowboys Jerry Jones. Quest'ultimo ha deciso di avere anche Tyson e Paul per la sfida tra la sua squadra e i New Orleans Saints. Un modo di giovare anche della vetrina rappresentata del match in programma il prossimo 15 novembre. Iron Mike e l'ex youtuber hanno avuto una prima interazione sul campo dell'AT &T Stadium.

Cosa è successo? Stretta di mano molto sbrigativa e poi uno sguardo intenso durato diversi secondi sul terreno di gioco che di lì a poco avrebbe ospitato l'evento. I due poi hanno preso posizione sugli spalti dell'impianto per assistere alla partita, molto distanti tra di loro. Un nuovo "confronto" però è arrivato quando i volti di Paul e di Tyson sono stati mostrati sul maxi-schermo dello stadio.

Paul prova ad intimorire Tyson, la reazione è glaciale

Accortisi di essere in diretta sul tabellone i due hanno mostrato reazioni differenti: Jake Paul si è scatenato, facendo a più riprese il gesto del "taglio della gola", oltre a portarsi un indice davanti alla bocca. Come se non bastasse poi "the problem child" ha anche mimato una serie di colpi, con pugni a destra e sinistra. Una provocazione e un tentativo di intimorire Tyson, che ha reagito alla sua maniera.

L'ex campione del mondo dei pesi massimi è rimasto gelido e impassibile, guardando fisso le immagini di Jake Paul. Ha voluto dimostrare di non essere per nulla intimorito dall'avversario, con un atteggiamento che ha rispecchiato il suo modo di vivere la competizione. Insomma tra i due quello più minaccioso è sembrato proprio lui. E ora appuntamento al 15 novembre quando i due finalmente si ritroveranno sul ring. I dubbi sulle condizioni di Tyson, dopo l'ulcera che ha portato al primo rinvio sono ormai un ricordo.

Si sta allenando molto duramente Mike che ha recentemente rivelato di fare fatica addirittura a camminare per le conseguenze dei carichi di lavoro. Insomma come dimostrato dal suo sguardo feroce, la grande gloria vuole dare una bella lezione allo spavaldo sfidante.