Logan Paul sfida Leo Messi, ma la sua guardia del corpo interviene: "Sul ring contro te ci salgo io" Logan Paul ha invitato Lionel Messi a salire sul ring per risolvere una querelle legale: "Non lo citeremo più in giudizio se organizziamo l'evento nel 2025". Una provocazione che la guardia del corpo della Pulga, il mastodontico Yassine Chueko, ha preso sul serio: "Combatto io contro te"

A cura di Alessio Pediglieri

Il 2025 potrebbe regalare un incredibile appuntamento, imperdibile per chiunque: Logan Paul contro Leo Messi, uno dei più famosi e amati lottatori del circuito UFC contro uno dei più grandi fenomeni del calcio. A proporlo è stato proprio Paul, in modo scherzoso, per risolvere una disputa legale con la Pulga argentina. Ma a prendere tutto sul serio è stato Yassine Chueko, la guardia del corpo personale di Messi: "Leo non se nemmeno chi sia… ma io sì: se vuoi, puoi combattere con me sul ring… non contro un calciatore".

Le parole di Cheko: "Leo non sa nemmeno chi sia… Non sfidare un calciatore, sfida me"

Le parole del bodyguard di Messi hanno già fatto scalpore e il giro del web perché ha trasformato la classica boutade da social in qualcosa di molto più reale e concreto. Quando Logan Paul ha lanciato la provocazione, invitando Leo Messi a risolvere una questione legale sul ring, Yassine Chueko, l'incredibile guardia del corpo di Messi, ha risposto di par suo: "Messi non sa nemmeno chi sia questo tizio… Se Logan vuole davvero combattere, può sempre combattere con me, se ci riesce. Non certo con un giocatore di calcio…". Un incontro "alla pari" visto che su Chueko girano da tempo voci che sia stato un ex Navy SEAL, rispondendo alle parole di Paul: "Lo riteniamo responsabile… A parte gli scherzi, prenderò in considerazione l'idea di abbandonare tutto se si organizzerà un Logan Paul vs Messi nel 2025. Ci vediamo sul ring, fratello".

Perché Logan Paul ha proposto una sfida sul ring a Messi: la battaglia legale per prodotti energetici

La provocazione nasce dal fatto che negli ultimi anni, sia Logan Paul sia Lionel Messi hanno lanciato sul mercato i propri prodotti di bevande energetiche, con i marchi molto simili tra loro. Secondo una causa intentata a ottobre dal distributore del prodotto legato a Messi, l'azienda capeggiata da Paul e soci ha subito replicato sostenendo che la bevanda della Pulga aveva violato la sua immagine commerciale copiandone il design. A sua volta è partita una contro causa nel tentativo di ottenere una sentenza dichiarativa che confermasse che la bevanda di Messi non copiava nulla ma a novembre, è partita una controquerela, sostenendo che la nuova bevanda del calciatore violasse il marchio a causa delle somiglianze non solo nel design ma anche nello slogan.