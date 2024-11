video suggerito

Quanto guadagnerà Jake Paul per combattere contro Mike Tyson: comunque finirà, il cachet sarà mostruoso Nella notte tra il 15 e il 16 novembre, alle 5:00 italiane, in Texas luci puntate sull'evento dell'anno con l'epica sfida tra Jake Paul e Mike Tyson. Un incontro già entrato nella storia e che ha messo in moto una enorme macchina organizzativa attorno alla quale girano milioni di euro. Tra cui l'enorme guadagno garantito a Paul, al di là dell'esito del match, mentre quello di Iron Mike è ancora avvolto dal mistero.

A cura di Alessio Pediglieri

Il match che tutti attendono oramai da un'eternità dopo la prim a sospensione, è fissato per venerdì 15 novembre in Texas: Jake Paul sfiderà la leggenda Mike Tyson, in un evento unico sia sul fronte sportivo che mediatico. E che ha già messo in moto l'immensa macchina organizzativa che smuoverà svariati milioni di euro tra sponsor e pubblicità. E mentre Iron Mike ha sempre rifiutato di rivelare quanto guadagnerà dalla sfida in programma, Jack Paul tra le righe si è fatto sfuggire il compenso per salire sul ring, al di là del risultato finale: 40 milioni di euro.

Quanto guadagnerà Jake Paul per sfidare Mike Tyson

Anche sono svariati milioni quelli che circolano attorno all'evento del prossimo 15 novembre nessuno vuole parlare del "vil denaro". In gioco c'è molto di più tra chi, come Tyson, deve difendere la propria leggenda e chi, come Paul è alla ricerca dell'ennesima conferma di essere tra i protagonisti della nuova era del pugilato. Eppure, tutti si chiedono quanto guadagneranno i due per una sfida che è già entrata nella storia della boxe ancor prima di iniziare. Né Tyson né gli organizzatori dell'incontro hanno rivelato pubblicamente quale sarà la retribuzione di Iron Mike e non c'è stato alcun annuncio ufficiale riguardo ai premi o ai contratti firmati da Paul o Tyson. L'unico indizio non ufficiale sui soldi in palio per questo evento è arrivato dallo stesso Paul durante una conferenza stampa, risalente a quest'estate, per promuovere l'incontro: "Sono qui per guadagnare 40 milioni di dollari e sconfiggere una leggenda", aveva detto, senza poi venire più smentito.

Il cachet di Tyson: nessuno sa quanti soldi guadagnerà

E Mike Tyson? Di certo Iron Mike non lo fa unicamente per orgoglio personale, anzi. La sfida di Las Vegas ha già ridato lustro alla sua leggenda, rinverdendo il suo mito. La sfida a Paul non è stata mossa però dal desiderio di facili e ingenti guadagni che l'ex campione ottiene oramai da sempre anche per le sue attività extra-sportive, in primis con il suo marchio Tyson 2.0, fondato tre anni fa e che è diventato un vero e proprio impero nel mercato dei prodotti con la cannabis: solo nel 2023, ha fatturato 150 milioni in ricavi. Da sempre Tyson e il suo entourage hanno tenuto le bocche cucite sul cachet che riceverà per tornare a combattere ma c'è chi ha fatto i conti in tasca a Tyson che potrebbe guadagnare qualcosa come 20 milioni di euro, cifra che era stata ipotizzata durante il "Jimmy Kimmel Live" su ABC con Tyson ospite, in cui si accennava proprio ai guadagni del ex campione dei massimi.

Paul vs Tyson, il programma gli orari e come vederlo in TV

L'incontro di pugilato tra Jake Paul e Mike Tyson si svolgerà nella notte tra il 15 e il 16 novembre 2024, alle 05:00, orario italiano. L'evento avrà luogo all'AT&T Stadium di Arlington, Texas, grazie alla collaborazione tra Netflix e Most Valuable Promotions. L'evento, a partire dalle 05:00 in Italia del 16 novembre sarà accessibile solamente a pagamento, in esclusiva sulla piattaforma in streaming di Netflix. Tutti gli abbonati, senza ulteriori costi aggiuntivi per il pay-per-view, potranno dunque seguire in diretta l'avvenimento.