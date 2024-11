video suggerito

In vendita il pacchetto per assistere a Tyson-Paul in una suite a bordo ring: il costo è indecente Tra i pacchetti di lusso messi in vendita per assistere dal vivo al combattimento tra Mike Tyson e Jake Paul ce n'è uno dal costo sfacciatamente alto: al costo di quasi 2 milioni di euro, si ha diritto ad una suite di lusso appositamente realizzata a bordo ring, più una serie di benefit.

A cura di Paolo Fiorenza

Cresce l'attesa per il match di boxe tra Mike Tyson e Jake Paul, in programma il prossimo 15 novembre all'AT&T Stadium di Arlington, in Texas, l'impianto dove giocano i Dallas Cowboys di NFL: è atteso il tutto esaurito degli 80mila spettatori sugli spalti, mentre infinita sarà la platea mondiale su Netflix, che ha l'esclusiva del combattimento. Alle spalle – per ora – le polemiche sulla enorme differenza d'età tra i due (58 anni Tyson, 27 anni Paul), tra pochi giorni le chiacchiere lasceranno il posto ai pugni, pagati a peso d'oro, viste le borse da decine di milioni dei pugili. A foraggiare gli incassi ci pensano anche i costi esorbitanti dei biglietti dell'evento dell'AT&T Stadium (in cui sarà presente nel sottoclou anche l'italiano Armando Casamonica): si parla di prezzi tra i 30mila e i 50mila euro, con picchi mostruosi di cui il più ricco – sfacciatamente, spudoratamente ricco – è quello del pacchetto denominato "Owner's Experience", che costa ben 2 milioni di dollari, pari a 1,86 milioni di euro.

Il mostruoso pacchetto "Owner's" è per ricchissimi: la suite a bordo ring del match Tyson-Paul

L'insegna Paul's Most Valuable Promotions offre quattro pacchetti speciali per l'incontro, il più costoso dei quali costa appunto 2 milioni di dollari. È un pacchetto che definire per VIP è riduttivo, visto quello cui dà diritto in cambio di una cifra che è per pochissimi: in primis la possibilità per due persone di assistere al combattimento tra Tyson e Paul in una suite appositamente realizzata a bordo ring, con open bar e menù all-inclusive. La suite è dotata di due comode poltrone con porta bevande e di un minifrigo, oltre ad un maxi schermo per rivedere l'azione in TV dopo averla guardata dal vivo alzando lo sguardo.

Mike Tyson e Jak Paul nel faccia a faccia di presentazione del match dello scorso agosto

I benefit del pacchetto per quasi 2 milioni di euro

La suite si trova a meno di due metri dalle corde, il posto a sedere più vicino al ring che sia mai stato approvato dagli enti regolatori della boxe del Texas. Durante la serata ai possessori del pacchetto saranno forniti il ​​servizio di sicurezza e la scorta, inoltre potranno scattare una foto nello spogliatoio con Paul e Tyson, con i guantoni firmati da entrambi, e potranno farlo anche dopo il match sul ring. Ed ancora sarà loro consentito di salire sul palco per la pesatura la sera prima dell'incontro.

Ovviamente sono incluse anche due notti di alloggio di lusso presso l'hotel ufficiale del combattimento o in una soluzione simile per dieci ospiti. Il pacchetto "Owner's", ovvero "del proprietario", prevede infatti altri otto biglietti vicini al ring oltre ai due nella suite: quattro posti a sedere in prima fila e quattro posti a sedere in seconda fila. Se vi avanzano un paio di milioni e non avete da fare nel weekend del 15 novembre…