Frankie Dettori è sul lastrico dopo aver bruciato 20 milioni per colpa di un avvocato pornoattore Il fantino italiano, vincitore di oltre 3500 corse, ha dichiarato bancarotta nel mese di marzo. Ora viene fuori che Frankie Dettori e i suoi avvocati hanno seguito lo schema di Paul Baxendale-Walker, ex avvocato ed ex pornoattore che ha creato uno schema di elusione fiscale. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

Poche settimane fa Frankie Dettori, uno dei fantini più vincenti della storia, ha dichiarato bancarotta, aggiungendo che gli serviranno anni per rimettersi in carreggiata. L'italiano ha sperperato guadagni superiori ai 20 milioni di euro. Una cifra impressionante. Ora, dopo un'inchiesta del Telegraph, è venuta fuori la strategia difensiva che hanno utilizzato i suoi avvocati, che hanno seguito lo schema di Paul Baxendale-Walker, un ex avvocato che ha avuto anche un passato da pornoattore.

Frankie Dettori: fantino quasi invincibile

Il quotidiano inglese ha fatto un focus su Dettori, che è quasi più noto in Inghilterra che in Italia. Frankie Dettori ha vinto oltre 3500 corse, 50 le ha conquistate da fantino dei cavalli della Regina Elisabetta II, che aveva avuto modo anche di conoscere e di incontrare direttamente a Buckingham Palace. Come abbia sperperato tutto il suo patrimonio non è noto, perché i suoi avvocati avevano chiesto di mantenere l'anonimato, e in parte è stato così. Perché non si sa come tutti quei soldi siano stati volatilizzati, ma il Telegraph è riuscito a scoprire molto altro.

La farsa del dentista Mark Northwood

Tutto nasce da lontano, esattamente dal 2012, anno in cui il fantino venne squalificato a causa di una positività alla cocaina. I documenti mostrano come l'HMRC (dipartimento ministeriale che si occupa di recuperare imposte e crediti) abbia prodotto la dichiarazione di bancarotta di Dettori.

I documenti mostrano come i legali del fantino abbiano usato lo ‘stesso schema di elusione fiscale' utilizzato da un dentista, tale Mark Northwood, che aveva cercato di mantenere l'anonimato (come poi Dettori) e che aveva dovuto affrontare un ricorso da un milione qualche anno fa. Il piano del dentista è stato reso noto solo due anni fa e ciò ha fatto capire in primis gli affari di Northwood, bollati come una ‘farsa', sotto c'erano davvero una serie di magagne e poi ha fatto capire qual è stato il piano difensivo di Dettori.

Lo schema di Baxendale-Walker

Quando la sentenza del dentista è stata resa pubblica è venuto fuori che la difensa di Northwood era stata rivelata da un avvocato che in Inghilterra è noto anche per essere stato un pornoattore. Il suo nome è Paul Baxendale-Walker, che viene definito dal giornale come il ‘più noto promotore di schemi di elusione fiscale dell'intero Regno Unito'. Un personaggio con una vita assurda. Baxendale-Walker è stato radiato dall'ordine degli avvocati non dopo essere diventato imprenditore e attore di film pornografici ma dopo aver consigliato ai suoi clienti i suoi stessi schemi fiscali.

Ora noto con il nome di Paul Chaplin, l'avvocato porno-attore, nel 2016 venne multato per essersi spacciato per un funzionario dell'HMRC e che successivamente con il suo studio omonimo venne ritenuto responsabile del piano di elusione fiscale che ha contribuito al fallimento dei Rangers Glasgow, la più nota squadra di calcio scozzese. Due anni dopo è stato soggetto a un ordine di restrizione fallimentare di dieci anni da un tribunale che aveva scoperto che l'ex avvocato aveva tentato di nascondere i suoi beni.

Ora Baxendale-Walker è stato l'uomo che ha aperto la strada a un tipo di schema, ritenuto comunque fallimentare, perché pure il dentista Northwood alla fine non l'ha passata liscia. Baxendale-Walker, oggi noto come Chaplin, non è stato l'avvocato di Dettori, ma i legali del fantino, che ora vive negli Stati Uniti, secondo quanto scrive il Telegraph, sono stati ispirati da quello schema nella difesa di Dettori. Inoltre pare davvero che l'italiano abbia utilizzato lo stesso studio legale, Morr & Co, che aveva difeso Baxendale-Walker.

"Sono rattristato e imbarazzato"

Queste le parole che Dettori ha pronunciato dopo la sentenza del tribunale: "Negli ultimi sei mesi, i miei consulenti hanno lavorato nel tentativo di trovare una soluzione alla mia situazione finanziaria. Purtroppo non è andata bene, presenterò istanza di fallimento. Sono rattristato e imbarazzato da questo risultato e consiglierei agli altri di prendere più saldamente le redini delle proprie questioni finanziarie. La bancarotta è una decisione importante e le conseguenze influenzeranno per molti anni la mia vita. Sono sollevato di poter porre fine a questa questione, questo mi consente di ripartire e concentrarmi sulla mia carriera equestre internazionale".