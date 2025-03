Frankie Dettori dichiara bancarotta, ha bruciato 20 milioni: “Affronterò le conseguenze a vita”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Frankie Dettori è una leggenda assoluta dell'ippica. Il fantino italiano ha vinto un numero impressionate di gare, tutte le principali corse dell'Inghilterra se l'è aggiudicate più volte, ha montato spesso anche i cavalli della Regina Elisabetta, che una volta lo invitò a Buckhingham Palace, dove assieme bevvero un gin tonic. Dettori ora, però, la copertina la conquista per una vicenda totalmente diversa. Il fantino ha dichiarato bancarotta dopo un caso di evasione fiscale. L'italiano ha guadagnato nella sua carriera una cifra che sfiora i 20 milioni di euro.

Il procedimento per Frankie Dettori

Il fantino più famoso al mondo aveva deciso di ritirarsi dalle gare in Gran Bretagna nell'ottobre 2023, mentre ha proseguito la sua carriera negli Stati Uniti. Dettori lo scorso dicembre aveva dovuto rendere nota la sua situazione finanziaria, dopo che la sua richiesta di anonimato era stata respinta dall'Alta Corte. Il figlio d'arte ha dovuto assumere un consulente specializzato per occuparsi dei suoi affari finanziari e di quelli della sua famiglia.

Il fantino dichiara bancarotta

Dettori ha ammesso la bancarotta, tecnicamente ha dichiarato fallimento a causa di alcuni pasticci nei quali si era trovato invischiato, e materialmente non ha avuto altra scelta, e in una dichiarazione al Mail Sport ha detto: "Negli ultimi sei mesi, i miei consulenti hanno lavorato nel tentativo di trovare una soluzione alla mia situazione finanziaria. Purtroppo non è andata bene, presenterò istanza di fallimento".

"La bancarotta influenzerà la mia vita per anni"

Il fantino, che rimarrà a vivere negli Stati Uniti ha aggiunto: "Sono rattristato e imbarazzato da questo risultato e consiglierei agli altri di prendere più saldamente le redini delle proprie questioni finanziarie. La bancarotta è una decisione importante e le conseguenze influenzeranno per molti anni la mia vita. Sono sollevato di poter porre fine a questa questione, questo mi consente di ripartire e concentrarmi sulla mia carriera equestre internazionale".

Chi è Frankie Dettori

La situazione economica del fantino era già complicata. Oltre un anno e mezzo fa aveva venduto una serie di trofei. Figlio del noto fantino italiano Gianfranco, è nato nel 1970 ed è diventato una stella assoluta in Inghilterra. Diventato MBE (Membro dell'Impero Britannico) per meriti sportivi ha vinto oltre 300 corse in carriera.