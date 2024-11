video suggerito

Chi è Armando Casamonica, il pugile italiano che combatterà prima di Tyson-Paul: la Furia del Quadraro Armando Casamonica è stato scelto come sfidante del canadese Lucas Bahdi. La Furia del Quadraro sarà sul ring venerdì 15 novembre nella preliminary card che precede l’attesissimo incontro tra Mike Tyson e Jake Paul. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mike Tyson e Jake Paul daranno vita venerdì 15 novembre all'evento sportivo più atteso dell'autunno. La sfida che si terrà in Texas e che avrà delle regole diverse rispetto a quelle canoniche sarà preceduto da una serie di incontri, e in uno di questi combattimenti avrà come protagonista un pugile italiano: Armando Casamonica, campione italiano dei pesi superleggeri che vivrà la serata più importante della sua carriera.

Casamonica contro Bahdi prima di Tyson-Paul

Da Roma al Texas, con una chiamata a sorpresa. Netflix e MVP (Most Valuable Prmotions) hanno annunciato che il pugile italiano Armando Casamonica farà parte della preliminary card dell'evento Jake Paul vs Tyson e Serrano vs Taylor. Il boxeur italiano salirà sul ring e sfiderà in un incontro di 10 round il canadese Lucas Bahdi, uno dei migliori pesi leggeri in circolazione. Sarà un combattimento da seguire tra due pugili che non hanno mai perso (14-0 per l'italiano, 17-0 per il canadese).

La gioia del pugile romano: "Questa è una grande opportunità"

Casamonica è il campione italiano dei pesi superleggeri dallo scorso maggio, il titolo lo ha difeso con profitto a ottobre e in Texas prenderà il posto di Corey Marksman, che è stato costretto a rinunciare a causa di un infortunio. La sua gioia l'ha espressa dicendo: “È un onore immenso rappresentare la mia famiglia e la nostra eredità sul più grande palcoscenico della boxe. I pugili sognano notti come questa: combattere sotto le luci dell'AT&T Stadium, davanti a milioni di fan in tutto il mondo, compresi i miei fan a casa in Italia, su Netflix. Grazie a MVP per questa opportunità, darò tutto me stesso a questo incontro e Lucas Bahdi farà meglio a tenersi pronto perché venerdì 15 novembre la storia incontrerà il destino".

Chi è Armando Casamonica, il campione italiano dei pesi superleggeri

La ‘Furia del Quadraro' si allena nella palestra del suo quartiere di Roma, ha un cognome ingombrante, ma non lo sente come un problema: "Non siamo tutti uguali, il mio cognome non mi pesa, non mi preoccupa. Io sono semplicemente me stesso. Cammino per strada e farò di tutto per tenere sempre la schiena dritta", come disse mesi fa in un'intervista a Il Messaggero.

Pesante perché un ramo della sua famiglia ha seminato violenza nella Capitale, l'altro ramo si è dedicato con profitto alla boxe: Sandro Casamonica è stato campione del mondo, mentre Romolo ha partecipato alle Olimpiadi del 1984.

Armando Casamonica ha iniziato a boxare quando era un ragazzino, lo scorso maggio a 23 anni è diventato campione italiano dei superleggeri, e poche settimane fa ha difeso il titolo con successo. Ora lo attende l'incontro più importante della carriera. La preliminary card comprende diversi incontri e prenderà il via alle 23:30 ora italiana, mentre non prima delle 2 del mattino toccherà a Tyson e Paul.