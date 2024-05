Armando Casamonica, la ‘Furia del Quadraro’, campione italiano di boxe: “Mio cognome non mi pesa”

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Armando Casamonica si è laureato campione italiano di boxe, categoria Super Leggeri. Il pugile romano del Quadraro, soprannominato nell'ambiente ‘la Furia del Quadraro', ha conquistato il titolo battendo sul ring del Cus Palermo il campano Gianluca Piccardi.

"Avevamo studiato il match. Sapevamo di affrontare un avversario molto duro e combattivo, così ho ragionato in ogni momento del match, anche quando ho spinto al massimo, perché sapevo che con Picardi anche un colpo singolo poteva fare la differenza a mio svantaggio. La cintura di campione italiano era un obiettivo che ci ponevamo col mio maestro da quando ero schoolboy, e ora è bellissimo stringersela addosso", ha detto Casamonica al termine dell'incontro.

"Un altro splendido traguardo raggiunto dalla nostra palestra grazie soprattutto a tutte le persone che ci hanno sostenuto in questi anni. Vittoria del popolo", ha salutato la vittoria la sua palestra, la Quadraro BoxingTeam.

"È la vittoria del riscatto", ha detto ancora Casamonica secondo quanto riporta il Messaggero. E del suo cognome, ha aggiunto, "non mi preoccupa perché io sono semplicemente me stesso, vado per la mia strada e farò di tutto per tenerla sempre dritta…".

Sì, il pugile ha un cognome pesante a Roma, quello della famiglia di origine sinti che per decenni ha seminato violenza e spacciato droga in alcune zone di Roma. Le roccaforti del clan sono la Romanina, il Tuscolano e proprio il Quadraro.

In una sentenza della Cassazione si legge che "il clan agisce con metodo mafioso per imporre e rafforzare il proprio dominio nel quartiere della Romanina dover ogni abitante della zona deve obbedire alle richieste dei Casamonica".