video suggerito

Jake Paul svela come è nata la sfida a Mike Tyson: “L’ho chiamato dopo una visione e lui ha accettato” In attesa della sfida tra Jake Paul e Mike Tyson in programma all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas il prossimo 15 novembre, la vigilia si arricchisce di un altro aneddoto inedito. Raccontato dallo pugile-youtuber: “Ero in Costa Rica, per un viaggio spirituale ed ebbi una allucinazione: combattevo contro Iron Mike. Era come fosse già accaduto o che doveva succedere nel futuro”. E nella visione Paul ha visto anche altro: “So come finirà” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oramai manca sempre meno al match-evento tra Jake Paul e Mike Tyson che mette a confronto due generazioni di pugili in un incontro che è già entrato di diritto nella storia della boxe. Se non per la qualità che si vedrà sul ring sicuramente per l'effetto mediatico che si è sviluppato attorno oramai da mesi, rendendolo unico e irripetibile. Un'idea che Paul ha avuto per caso, mentre era in Costa Rica per un viaggio spirituale e sotto l'influenza di sostanze allucinogene che lo portarono ad avere folli visioni, tra cui quella in cui combatteva contro Iron Mike, mentre milioni di bambini li guardavano in TV: "Fu una esperienza folle, il giorno dopo lo chiamai e lui accettò".

Il racconto di Jake Paul, il match contro Tyson frutto degli allucinogeni

Jake Paul ha rivelato come sia stato ispirato a combattere contro Mike Tyson, dopo essersi immaginato di affrontare il 58enne ex campione dei massimi durante un viaggio spirituale in Costa Rica avvenuto nel 2022. Lo YouTuber e pugile ha spiegato come gli sia venuta la pazza idea di combattere contro Iron Mike, durante uno dei suoi viaggi spirituali quando si è recato in Costa Rica e di come si è ritrovato a visualizzare se stesso mentre era sotto l'effetto dell'Ayahuasca, una tipica bevanda composta da erbe allucinogene: "Circa due anni e mezzo fa sono andato in Costa Rica per la mia prima cerimonia di Ayahuasca. Volevo scoprire cose su me stesso in un viaggio spirituale. Una delle cose più folli è stata la visione che ho avuto di me e Mike Tyson che combattevamo: era come se fosse già successo o che doveva succedere. Avrebbe potuto accadere nel futuro, come se dovesse accadere, ma quella era la sensazione e la visione" ha continuato Jake all'interno del docu-film sull'evento-incontro con Tyson. "Mi ha mostrato i milioni di bambini che guardavano il combattimento attraverso le loro TV e i loro dispositivi. Mi ha mostrato l'effetto farfalla che lo sport della boxe può produrre. Così, il giorno dopo ho contattato Mike e lui mi ha detto: sì Jake, mi piace questa idea, è fantastica amico, sembra grandioso, dobbiamo realizzarla".

La visione ha svelato anche l'esito dell'incontro-evento

Per Jake Paul l'incontro con Mike Tyson non è nemmeno un mistero. Nella stessa visione in cui si vide sfidare sul ring il 58enne ex mito dei massimi, ha anche visto quale fosse l'esito sul ring. "Io Jake Paul" ha continuato all'interno del documentario che precede l'evento, "combatterò e vincerò contro Mike Iron Tyson". Un epilogo che secondo gli esperti e i bookies corrisponde a realtà visto che proprio Paul in lavagna è nettamente favorito su Tyson. Ma si saprà solamente fra poco più di una settimana quando il prossimo 15 novembre all'AT&T Stadium di Arlington, in Texas, Jake Paul e Mile Tyson daranno vita allo "scontro generazionale" più famoso della boxe.