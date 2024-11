Mike Tyson, le regole ferree per preparasi a Jake Paul: carne cruda, cannabis bandita, niente sesso

video suggerito

Mike Tyson s'è imposto poche ma essenziali regole ferree per prepararsi all'incontro di boxe con Jake Paul. A 58 anni, 31 in più rispetto allo Youtuber, ha cambiato stile di vita, stretto la cinghia e serrato le mascelle per sottoporsi all'ennesimo sforzo della carriera, forse il più duro alla luce di una serie di fattori. Non combatteva seriamente dal 2005 e adesso, consapevole che sarà visto da milioni di persone in tutto il mondo (l'evento sarà trasmesso da Netflix), vuole concedersi un ultima passerella da campione.

Le regole ferree di Iron Mike per combattere contro Paul

Per arrivare in forma al 15 novembre sul quadrato in Texas (in Italia sarà la notte del 16) ha fatto di tutto: modificato la sua dieta, tralasciando le abitudini vegane per tornare a un regime alimentare ricco di proteine così da alimentare le necessità dei suoi muscoli; messo al bando la cannabis ma s'è avvalso degli effetti di alcuni "funghi" per affrontare la consuetudine dello stress fisico; rinunciato al sesso; affrontato in palestra allenamenti lunghi e intensi per dare una spolverata alla sua potenza, togliere un po' di ruggine dal fisico, restituire velocità ed effetto dirompente ai suoi colpi.

"Iron Mike, Dynamite Kid, The Baddest man of the planet" sono i soprannomi che s'è guadagnato combattendo sul ring fino a salire in cima ai pesi massimi. In nome del suo passato e dell'orgoglio del boxeur, costi quel che costi (anche mettere a rischio la propria salute), è deciso a dare tutto contro Paul.

La routine di allenamento di Tyson in palestra

Sei ore al giorno con piccole pause: è questo il tempo che ha dedicato finora al lavoro sodo in palestra. Nella sua tabella d'allenamento i ritmi non possono che essere intensi (altro dettaglio che ha destato preoccupazione per le sollecitazioni sopportate): "Dopo aver finito di fare boxe, mi sottopongo a una seduta di massaggi di un'ora e poi passo subito alla fase di rafforzamento e condizionamento".

L'assunzione di funghi terapeutici: "Mi portano in paradiso, tesoro"

"Mi portano in paradiso, tesoro". È così che Tyson ha spiegato durante un podcast (Impaulsive) qual è l'uso terapeutico che ha fatto di funghi psilocibina che hanno avuto un ruolo importante nella sua preparazione. "Mi alleno sempre con i miei funghi… mi fanno stare bene", ammise allora chiarendo anche di aver rinunciato a sostanze stupefacenti (come la cannabis, dalla quale ha tratto anche una linea di prodotti personalizzati) prima del combattimento con Paul.

Il cambio drastico di dieta a base di carne cruda

Nel 2010 Tyson spiegò di aver completamente trasformato la sua dieta passando a una vegetale dopo aver consumato per anni carne rossa, alcol e droghe. Ha dovuto farlo per contenere il suo peso e aiutare il suo fisico dopo averlo sottoposto a lungo allo stress di alimentazione pesante e altri tipi di abusi. Per combattere contro Paul ha cambiato di nuovo fino a consumare "carne cruda", come non accadeva da quando si cibava di carne d'alce e di bisonte per foraggiare il suo fisico possente. E pensare che solo pochi anni fa (2019) ammise: "Non mangio nulla che abbia una madre e un padre… quindi significa che mangio solo verdure e roba del genere". Per Paul, però, ha fatto eccezione.