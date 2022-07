Il segreto di Tyson: “I funghi ‘magici’ mi danno energia e non sento i pugni” L’ex campione del mondo dei pesi massimi ha rivelato di averli assunti prima di salire sul quadrato per affrontare Roy Jones Jr a novembre del 2020.

Micke Tyson durante la presentazione dell’incontro di esibizione combattuto nel 2020 contro Roy Jones Jr.

Un cazzotto sul muso può farti l'effetto di una carezza se prendi funghi "magici" e della buona erba che ti altera la percezione della realtà. Che sia chiusa nel recinto di un ring oppure al di fuori del quadrato poco importa.

Mike Tyson, l'uomo più cattivo del pianeta (è uno dei soprannomi di battaglia guadagnati sferrando pugni come colpi di maglio), ha svelato il segreto che c'è dietro il suo ritorno al mondo della boxe vera, quella combattuta, quella che gli faceva (e gli fa) ribollire il sangue nelle vene, quella che pur con tutta "l'esaltazione cosmica" (diciamo così…) resta per sempre impressa nella sua identità di Kid Dynamite, devastante nei pesi massimi.

Non fa male, non fa male. Rocky lo ripeteva a se stesso mentre Ivan Drago lo riempiva di pugni sul viso. Qualcosa del genere è accaduta anche a Iron Mike ma nel podcast The Pivot ha spiegato che il merito, più dell'orgoglio e di uno spirito guerriero, era dei "buoni, vecchi funghi" assunti prima di salire sul quadrato per affrontare Roy Jones Jr a novembre del 2020.

Un momento dell’incontro tra l’ex campione del mondo dei pesi massimi e Roy Jones Jr.

Era un incontro di esibizione, tornava sotto le luci della ribalta a 56 anni, mostrando un fisico straordinario e una condizione di forma invidiabile nonostante la lunga inattività. Il verdetto decretò la parità a corredo di un match nel quale non erano mancati scambi interessanti e momenti esaltanti di boxe e per il quale non era previsto alcun controllo antidoping.

Dietro quella performance c'era un segreto. "Non uso i funghi per scappare dalla realtà – le parole di Tyson -. Mi aiutano ad allenarmi meglio. E quando combatto con sento i pugni che incasso. Non lo farei senza prenderne… vorrei averne presi anche quando ero in carriera".

Quale sarà il prossimo avversario di Tyson? Non esclude la possibilità di combattere contro lo Youtuber Jake Paul.

Quanto al rapporto con la marijuana, che l'ex campione ha capitalizzato mettendo sul mercato caramelle a forma di orecchio, ha aggiunto: "Mi dà energia buona e positiva. Ho bisogno di trovare qualcosa che riempia l'energia che ho".

Magari la scaricherà sul prossimo avversario, quale sarà? Da Tyson Fury a Lennox Lewis non mancano i nomi, così come non è del tutto da escludere un incontro che farebbe letteralmente esplodere i social, quello con lo YouTuber Jake Paul. "Potrebbe essere molto interessante… è abbastanza abile. Sta facendo bene e cose fantastiche per il mondo del pugilato"