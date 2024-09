video suggerito

Mike Tyson fa una confessione preoccupante sui metodi di allenamento per l’incontro con Jake Paul L’ex campione di boxe si prepara per il combattimento in programma il 15 novembre. I timori per le sue condizioni di salute restano alti ma Iron Mike li spazza via in un’intervista durante un talk show. Poi parla del consumo di marijuana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La data cerchiata in rosso sul calendario è il 15 novembre. Allora, Mike Tyson salirà sul ring per combattere contro Jake Paul all'AT&T Stadium. Ce la farà a essere pronto? I rischi per la salute, gli stessi che prima di luglio scorso provocarono il rinvio del match, sono del tutto svaniti? A questa e ad altre domande l'ex campione di boxe ha risposto accettando di raccontarsi a cuore aperto in diretta durante il talk show di Jimmy Kimmel.

A 58 anni "Kid Dynamite" infilerà di nuovo i guantoni per mettersi alla prova in un incontro professionistico autorizzato come non accadeva dal 2005. Lo farà contro un avversario di 30 anni più giovane (Paul ne ha 27) e nel pieno della sua forma fisica. La differenza di età è uno dei fattori di pericolo che ha alimentato perplessità sull'opportunità di cimentarsi in un confronto del genere considerato che l'ultimo, quello del 2020 contro Roy Jones Jr, fu poco più che un'esibizione, accompagnato dal grande battage mediatico che il nome di "Iron Mike" porta ancora con sé. E se a luglio scorso, mentre era in volo da Miami accusò un malore e fu costretto a essere ricoverato, il punto interrogativo sullo stato di salute del pugile è argomento principe nonostante le rassicurazione che lui stesso ha ancora fornito.

Tyson parla delle sue condizioni e del programma di allenamenti

"Come stai?" è la classica domanda per rompere il ghiaccio. "Bene", dice The Baddest Man on the Planet che rsiponde senza esitazioni anche quando gli viene chiesto come si svolgono i suoi allenamenti. "Mi sto allenando molto duramente – ha ammesso Tyson -. Mi alleno sei ore al giorno. Inizio alle 11:00 e resto in palestra fino alle 17:00". Per alleviare lo stress fisico e tenere i muscoli in ordine nella tabella personalizzata c'è un altro appuntamento quotidiano che non può mancare: "Mi sottopongo a una seduta di massaggi e poi passo direttamente alla fase di rafforzamento".

La domanda scomoda che può costargli cara: "Stai fumando erba?"

Nel novero delle domande ce n'è una che fa riferimento esplicito al consumo di marijuana, a cui Tyson ha fatto spesso ricorso in passato per dare sollievo al proprio corpo dolorante e provato dagli acciacchi. "Stai fumando erba?", è la domanda a bruciapelo dinanzi alla quale l'ex boxeur non si tira indietro: "Sì, ma non di recente" e ha aggiunto che quando dovrà salire sul ring contro Paul sarà solo "fatto di vita", lasciando intendere che avrà abbastanza adrenalina in corpo e una grande carica emotiva per fare il suo mestiere: tirare cazzotti.

E quando Jimmy Kimmel di rimando, in maniera ironica, gli ha chiesto se sarà "fatto anche di marijuana" la battuta che ha ricevuto è un campanello d'allarme: "Anche questa è una possibilità". Se Tyson risultasse positivo, la Commissione atletica del Texas potrebbe escluderlo dalle competizioni, in quanto la droga figura nell'elenco delle sostanze proibite dell'organismo di controllo.

I timori sulle effettive condizioni di salute di Tyson

Convinzione comune è che Tyson, nonostante non sia in condizione di sopportare le sollecitazione di un combattimento con Paul, abbia accettato di andare avanti solo per i guadagni importanti che metterà in tasca. Lui dice di no, sostiene che la "gloria" e la "popolarità" lo spingono a non fermarsi e ad allacciare di nuovo i guantoni. Ce la farà davvero anche se i guai fisici a volte gli rendono impossibile anche camminare? "Preferisco vivere una breve vita di gloria piuttosto che una lunga vita di oscurità. È semplicemente ciò che sono".