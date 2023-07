Temptation Island, le anticipazioni della quarta puntata: le lacrime di Perla e il piano di Federico La quarta puntata di Temptation Island 2023 andrà in onda lunedì 17 luglio in prima serata. Diffuse le anticipazioni relative al percorso delle coppie rimaste ancora in gioco. Che cosa accadrà?

A cura di Stefania Rocco

La quarta puntata di Temptation Island andrà in onda su Canale5 lunedì 17 luglio 2023. Diverse le coppie ancora rimaste in gioco. Per tutte si avvicina il momento della resa dei conti: il falò di confronto finale al termine del quale fidanzati e fidanzate dovranno decidere se lasciare insieme la trasmissione oppure lasciarsi. Attraverso il profilo Instagram del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, arrivano alcune anticipazioni relative a quanto sarà trasmesso nella puntata di questa sera. Le coppie, quasi tutte, sembrano essere ormai sul piede di guerra.

Le lacrime di Perla Vatiero

Protagonista di una clip è Perla Vatiero, fidanzata di Mirko Brunetti. Il video con le anticipazioni diffuso attraverso il profilo Instagram di Temptation Island mostra la 27enne proprietaria di una linea di abbigliamento che esce in lacrime dal pinnettu, all’interno del quale era stata precedentemente convocata. Che cosa contiene di così grave il filmato che le è stato mostrato?

Il piano di Federico Viviani

Protagonista di un’altra clip è Federico Viviani, fidanzato di Alessia Ligotti. Nella puntata scorsa, Federico aveva rifiutato la richiesta di falò di confronto fattagli recapitare dalla fidanzata, cosa che aveva spinto la compagna ad annunciare che avrebbe fatto il suo percorso a partire da questo momento, senza curarsi del compagno dall’altra parte. Aveva addirittura chiesto alla produzione che a Federico non fossero mostrati altri filmati. La reazione di Federico? Viviani ha annunciato ai suoi compagni di gioco che, a partire da quel momento, sarebbe iniziata la fase 3 del suo percorso.

Francesca Sorrentino potrebbe avere preso una decisione importante

L’ultima clip riguarda Francesca Sorrentino che per la prima volta dal momento in cui è iniziato il suo percorso in trasmissione ha raccontato a Filippo Bisciglia di avere trovato dentro se stessa una forza che credeva di non avere. Proprio quella nuova consapevolezza potrebbe aiutarla a prendere in mano le redini della sua relazione con Manuel Maura che ha ammesso a più riprese di non essere sicuro dei suoi sentimenti per la compagna.