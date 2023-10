Il cast ufficiale di Ballando con le Stelle 2023: tutti i concorrenti Tutto pronto per la diciottesima edizione di Ballando con le Stelle, in onda da sabato 21 ottobre 2023 in prima serata su Rai1. Conduce Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli. I concorrenti in gara quest’anno sono 12, tra cui Wanda Nara, Simona Ventura, Paola Perego e tanti altri.

A cura di Sara Leombruno

Tutto pronto per la diciottesima edizione di Ballando con le Stelle, in onda da sabato 21 ottobre 2023 in prima serata su Rai1 e Rai Italia. Il dance show sarà condotto anche quest'anno da Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli. Stessa composizione anche per la giuria, che sarà formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, la capitana Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Immancabile la presenza fissa di Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta. Il cast di quest'anno vede 12 vip in gara, tra cui Teo Mammucari e Wanda Nara, che saranno accompagnati da ballerini professionisti. Ecco la lista di tutti i concorrenti e i ballerini professionisti che li accompagneranno:

Lino Banfi accompagnato da Alessandra Tripoli

accompagnato da Alessandra Tripoli Sara Croce accompagnata da Luca Favilla

accompagnata da Luca Favilla Antonio Caprarica accompagnato da Maria Ermachkova

accompagnato da Maria Ermachkova Rosanna Lambertucci accompagnata da Simone Casula

accompagnata da Simone Casula Teo Mammucari accompagnato da Anastasia Kuzmina

accompagnato da Anastasia Kuzmina Carlotta Mantovan accompagnata da Moreno Porcu

accompagnata da Moreno Porcu Paola Perego accompagnata da Angelo Madonia

accompagnata da Angelo Madonia Lorenzo Tano accompagnato da Lucrezia Lando

accompagnato da Lucrezia Lando Giovanni Terzi accompagnato da Giada Lini

accompagnato da Giada Lini Ricky Tognazzi accompagnato da Tove Villfor

accompagnato da Tove Villfor Simona Ventura accompagnata da Samuel Peron

accompagnata da Samuel Peron Wanda Nara accompagnata da Pasquale La Rocca

Milly Carlucci e parte del cast di Ballando con le Stelle 2023

Come ogni anno, una coppia al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara, a condizione però di continuare a studiare con impegno e costanza. A bordo pista, altra conferma, la “giuria popolare”: al fianco di Rossella Erra torneranno i volti di Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, sempre nella veste di ‘tribuni del popolo', che avranno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti “penalizzati”. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni, tuttavia, spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le Stelle.

Ricky Tognazzi

Noto regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, Ricky Tognazzi sarà accompagnato da Tove Villfor e a Ballando con le Stelle sarà supportato dal tifo di sua moglie Simona Izzo. Milly Carlucci lo definisce come una persona "brillante".

Ricky Tognazzi con Tove Villfor

Rosanna Lambertucci

Rosanna Lambertucci balla con Simone Casula. La donna è ex conduttrice del programma di successo “Più sani più belli” e ha scritto diversi libri di salute e benessere. Milly Carlucci, che l'ha fortemente voluta nel suo cast, la definisce come una donna "scatenata". Su Instagram, Lambertucci ha dichiarato di aver scelto di partecipare al programma per vincere le sue paure: "Paura di non farcela, paura di sentirmi goffa (non ballavo dall’età di 15 anni!), paura del ridicolo, paura delle gambe che tremano quando sono emotivamente coinvolta, paura di sentirmi inadeguata…e potrei continuare".

Simona Ventura

Simona Ventura, nota ex conduttrice di Sanremo e L'Isola dei Famosi ballerà con Samuel Peron. Attualmente è alla conduzione di “Citofonare Rai2” con Paola Perego, anch'essa tra i concorrenti di quest'anno. Di lei Milly dice: "È super".

Giovanni Terzi

Giovanni Terzi balla con Giada Lini. Il giornalista, architetto e scrittore è il fidanzato di Simona Ventura, che partecipa al programma come concorrente. La conduttrice lo definisce un uomo "fascinoso". Sarà accompagnato dalla ballerina professionista Giada Lini.

Giovanni Terzi con Giada Lini

Carlotta Mantovan

Carlotta Mantovan balla con Moreno Porcu. La vedova di Fabrizio Frizzi è arrivata al secondo posto a Miss Italia 2001 e attualmente fa la giornalista e conduttrice. La conduttrice Milly Carlucci la definisce una donna estremamente dolce.

Paola Perego

Paola Perego sarà accompagnata dal ballerini professionista Angelo Madonia. Nel corso della carriera ha condotto vari programmi, da “Forum” a “La talpa”. Ora Paola è a “Citofonare Rai2” con Simona Ventura, che partecipa al programma in veste di concorrente. Di lei Milly dice: "È sorprendente".

Paola Perego e Angelo Madonia

Antonio Caprarica

Antonio Caprarica è stato un noto giornalista e inviato per la Rai a Londra, nel Regno Unito. A Ballando con le Stelle danzerà insieme a Maria Ermachkova. Caprarica è anche scrittore ed esperto della casa reale inglese. Milly Carlucci lo definisce un uomo molto "raffinato".

Sara Croce

Sara Croce balla con Luca Favilla. Scoperta da Paolo Bonolis, Sara ha interpretato il ruolo di Madre Natura nel programma da lui condotto “Ciao Darwin” e la Bonas di “Avanti un altro!”. Su Instagram è un'influencer da 1 milione di followers. Di lei Milly dice: "È esplosiva".

Sara Croce con Luca Favilla

Teo Mammucari

Teo Mammucari balla con Anastasia Kuzmina, ha condotto “Le Iene”, interpretato il ruolo di giudice a “Tú sí que vales” e ha vinto “Il cantante mascherato” nel 2020. Milly lo definisce un uomo "irresistibile". Su Instagram ha condiviso di recente un video che lo ritrae insieme a Paola Perego in cui ironizza sulla competizione tra la conduttrice e Lambertucci.

Lorenzo Tano

Lorenzo Tano sarà affiancato a Ballando con le Stelle da Lucrezia Lando. Modello, pilota, project manager e regista, Lorenzo è il figlio maggiore di Rocco Siffredi. Milly Carlucci lo ritiene diverso rispetto al padre sul piano caratteriale, l'ha definito infatti un ragazzo "timido".

Lino Banfi

Lino Banfi, mito del cinema e star di "Un medico in famiglia", ballerà a Ballando con le Stelle con la ballerina Alessandra Tripoli. Milly lo definisce "leggendario". Su Instagram ha condiviso un simpatico siparietto che lo ritrae in un dietro le quinte con la sua professionista.

Wanda Nara

Wanda Nara balla sarà accompagnata dal ballerino professionista Pasquale La Rocca. Showgirl argentina e influencer da quasi 17 milioni di followers su Instagram, Wanda è l’agente del calciatore Mauro Icardi, che è anche suo marito. Milly Carlucci la definisce "sexy".