Ballando con le stelle, nessuna novità in giuria: tutti confermati da Selvaggia Lucarelli a Mariotto Nonostante lo stesso programma di Milly Carlucci abbia cavalcato le voci che parlavano di una giuria rinnovata, a giudicare il cast saranno di nuovo Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Milly Carlucci ha annunciato la giuria della prossima edizione di Ballando con le stelle. Il programma del sabato sera di Rai1 avrà inizio sabato 21 ottobre, ma è già stato svelato il cast e sono stati sciolti i dubbi sulla giuria.

La giuria di Ballando con le stelle è stata riconfermata

Nessuna sorpresa in giuria. Milly Carlucci ha deciso di puntare sui cinque nomi delle passate edizioni, nonostante i dissapori e i battibecchi tra loro. Dunque, a giudicare i concorrenti, armati di palette, saranno Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. La conduttrice ha dato la notizia con un video pubblicato su Instagram, in cui i giurati hanno ironizzato sulle voci circolate negli ultimi mesi, secondo le quali la giuria sarebbe stata rinnovata.

È opportuno dire che gli stessi social della trasmissione hanno cavalcato il chiacchiericcio con post come:

È ufficialmente partito il toto nomi sui nuovi possibili giudici di Ballando con le stelle. Vogliamo sentire la vostra voce nei commenti su chi vorreste in giuria! Scatenatevi.

Salvo poi lasciare tutto come è sempre stato.

Il cast di Ballando con le stelle

Anche i nomi dei concorrenti che compongono il cast di Ballando con le stelle sono stati ormai ufficializzati. Tra di loro c'è anche Wanda Nara, modella, volto televisivo e agente del calciatore (e marito) Mauro Icardi. Il cast della prossima edizione di Ballando con le stelle, in partenza il 21 ottobre, è composto da:

Wanda Nara;

Simona Ventura;

Paola Perego;

Carlotta Mantovan;

Rosanna Lambertucci;

Sara Croce;

Lino Banfi;

Ricky Tognazzi;

Teo Mammucari;

Antonio Caprarica;

Giovanni Terzi;

Lorenzo Tano.

Nomi in grado di incuriosire il pubblico. Non resta che attendere sabato 21 ottobre per vedere i concorrenti all'opera nel ballo.