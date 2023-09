Wanda Nara nel cast di Ballando con le stelle, ha mantenuto la promessa fatta a Milly Carlucci

È ufficiale, Wanda Nara farà parte del cast di Ballando con le stelle. L'agente e moglie di Mauro Icardi, dunque, ha mantenuto la promessa fatta lo scorso anno a Milly Carlucci, dopo essere stata ballerina per una notte nel programma di Rai1.

Wanda Nara farà parte del cast di Ballando con le stelle. Con lei, a cimentarsi nell'arte del ballo, ci saranno anche Simona Ventura, Paola Perego, Carlotta Mantovan, Rosanna Lambertucci, Sara Croce, Lino Banfi, Ricky Tognazzi, Teo Mammucari, Antonio Caprarica, Giovanni Terzi e Lorenzo Tano. Lo scorso anno, Wanda Nara partecipò a Ballando con le stelle nel ruolo di ballerina per una notte. Dopo essersi esibita, Paolo Belli salì sul palco con un (finto) contratto, spiegando: “Se firmi questo, parteciperai al programma il prossimo anno”. Dopo qualche tentennamento, la trentaseienne aveva accettato. E, in queste ore, la Rai ha ufficializzato il suo nome nel cast.

Wanda Nara è reduce da un periodo decisamente duro. La scorsa estate ha scoperto di essere malata. Mentre i giornali argentini parlavano di leucemia, la moglie di Mauro Icardi non aveva ancora ricevuto una diagnosi certa. Sui social aveva manifestato la sua indignazione: "Hanno dato per certa una diagnosi che non ho ancora. Terrò i risultati privati per proteggere i miei figli". Al giornalista Ángel de Brito, poi, aveva raccontato:

Non danno mai una diagnosi finché non arriva il risultato della biopsia. All'inizio le infermiere sono arrivate piangendo, mi hanno abbracciata e io ho detto a Mauro: “Sto per morire e non me lo dicono“. Sono andata nel panico perché non sapevo cosa stesse succedendo. Avevano dei sospetti, ma potevano essere sei malattie diverse, per questo non mi hanno detto niente. Mauro voleva lasciare la sua carriera, mia sorella Zaira è tornata dalle vacanze, mia madre era sdraiata per terra, i miei figli piangevano per quello che avevano sentito. Sono diventata forte, ma tutto è crollato.