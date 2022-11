Wanda Nara parla di Icardi a Ballando con le stelle e firma per partecipare il prossimo anno Wanda Nara, ballerina per un a notte a Ballando con le stelle, ha parlato in tono disteso del marito (ex, secondo quanto racconta) Mauro Icardi. Poi ha firmato per partecipare il prossimo anno.

A cura di Stefania Rocco

Wanda Nara, ballerina per una notte a Ballando con le stelle, potrebbe decidere di partecipare alla prossima edizione del talent show condotto da Milly Carlucci nel ruolo di concorrente. Per la manager e imprenditrice argentina, si tratterebbe del primo talent show in assoluto. A lasciare intendere un certo interesse della produzione del programma nei suoi confronti è stato un finto contratto portato per lei sul palco da Paolo Belli. “Se firmi questo, parteciperai al programma il prossimo anno”, è stato l’invito. Wanda, dopo avere tentennato pensando di firmare qualcosa in bianco, ha infine acconsentito senza battere ciglio. Non si tratta di un contratto vincolante, ovviamente. Ma una certa disponibilità di partenza è palese.

La stessa gag con Gabriel Garko

Lo scorso anno Milly Carlucci tentò la stessa gag con Gabriel Garko che, ballerino per una notte, accettò in diretta di diventare concorrente del programma. Quest’anno, in effetti, Garko è in gara ed è considerato uno tra i concorrenti più talentuosi di questa edizione, al punto da potere ambire alla vittoria finale nonostante un pericoloso infortunio a causa del quale sarà costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico.

Wanda Nara distesa: “Mauro Icardi ha firmato una doppietta”

Non poteva mancare la domanda su Mauro Icardi, il marito dal quale Wanda si starebbe sperando. Ma anche in quel caso Wanda è apparsa distesa, commentando con una nota di orgoglio la doppietta realizzata qualche ora fa dal marito durante il derby tra Galatasaray e Besiktas. “Ha segnato una doppiata durante il derby. Se segna, è un bene per la famiglia”, ha detto Nara con il sorriso stampato sulle labbra. Non ha mai fatto riferimento, nemmeno con l’espressione del viso, al momento difficile che starebbero vivendo in quanto coppia e che Icardi ha sempre contestato.