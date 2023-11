Lino Banfi ha lasciato Ballando con le stelle: “Assumo antibiotici dopo operazione d’urgenza ai denti” Lino Banfi ha spiegato perché ha deciso di lasciare Ballando con le stelle: “Sto andando avanti a tre antibiotici al giorno, ho sei punti in bocca”.

"Mi strappa il cuore a pezzettini": ha commentato Milly Carlucci davanti al desiderio di Lino Banfi di lasciare Ballando con le stelle. L'attore, nel corso della puntata trasmessa sabato 11 novembre, ha spiegato di avere subito un'intervento ai denti, che ha lasciato degli strascichi. Prima di comunicare ufficialmente la sua decisione, è andato in onda un video nel quale il concorrente ha spiegato come l'esperienza nel programma, seppur breve, gli abbia fatto bene:

Ora mi allaccio le scarpe, da tanti anni non succedeva più. Ho raccontato la mia vita, ho avuto dei momenti di grande emozione alla fine di ogni ballo. Non posso non parlare di Lucia perché il fil rouge della mia vita è stata lei. La gente che mi segue si chiede: "Se ne va, non se ne va". Questo è bello. Ho sempre fatto sorridere gli altri, per una volta ho riso io con tutti gli amici concorrenti che mi adorano. Che io rimanga o che me ne vada, è stata un'esperienza bellissima. Lo rifarei…tra tre anni.

Perché Lino Banfi ha lasciato Ballando con le stelle

Lino Banfi ha spiegato: "Sono qua per confermarvi che non posso continuare per mille ragioni. Sto andando avanti a sei antibiotici al giorno". Milly Carlucci è intervenuta: "Io so che sei stato anche male". E ha continuato: "Io all'inizio non lo sapevo, ti chiedo scusa se ti sono sembrata indifferente. Lui stava malissimo, andava avanti con gli antidolorifici, non so come tu abbia fatto a resistere e venire in pista". Così, Lino Banfi ha spiegato che cosa gli è successo:

Questo non lo volevo dire, tu mi hai detto "Se lo vuoi dire, lo dici". Lo diciamo in un modo simpatico. Per un semino sto andando avanti a tre antibiotici al giorno. Ho sei punti in bocca. Mi hanno tolto due denti miei e uno non mio. Tutto per un semino. […] Il medico mi ha detto di andare a fare una radiografia, che se i denti si muovevano poteva esserci una lesione. Io ho mangiato un cachi alla vaniglia, ho tolto tutti i semi, era rimasta la polpa. Dentro c'era un semino. Si è infilato in mezzo ai denti e ho sentito trrr. Ormai si era lesionato. Mi hanno fatto la radiografia. Mi hanno operato d'urgenza, l'intervento è durato due ore e un quarto, mi hanno tolto due denti.

È entrata in studio la figlia Rosanna Banfi che ha appoggiato la decisione di suo padre: "È giusto che torni a casa come Lassie, ti sei divertito e ci hai fatto piangere". Poi, ha ballato insieme al padre sulle note della canzone La cura di Battiato.

Lino Banfi sapeva dall'inizio che avrebbe lasciato Ballando con le stelle

