Lino Banfi lascia Ballando: “L’avevo già deciso prima di iniziare, non mi piace uscire da perdente” Lino Banfi conferma la sua volontà di lasciare Ballando con le stelle. Intervistato dal settimanale Chi, l’attore pugliese dichiara di aver già preventivato questo addio: “Non mi piace uscire da perdente, volevo essere io a decidere quando lasciare”.

Lino Banfi è tra i concorrenti di Ballando con le stelle che ha riscosso più successo in queste prime puntate, sia da parte del pubblico che della giuria, però sul finire della terza puntata ha deciso di abbandonare lo show. L'attore pugliese, intervistato da Chi, spiega il perché di questa scelta e dichiara di aver preso parte al programma anche per accontentare la sua amata moglie, ricordata anche dopo la sua prima esibizione.

Lino Banfi spiega i motivi della sua scelta

Non si è trattato di stanchezza, quindi, ma di una scelta ragionata ancor prima di mettere piede in sala prove. È quello che Lino Banfi ammette nel corso dell'intervista in cui prova a spiegare cosa lo abbia spinto, nonostante il successo delle prime puntate, a decidere di andare via:

No, no, io mi sento benissimo. Era una cosa che avevo deciso già prima di iniziare e non l’avevo rivelata a nessuno, neanche ai miei parenti. Io decido sempre da solo. Ho solo aspettato il momento giusto per dirlo. So come funziona il programma: dalla quarta puntata si comincia a parlare seriamente di ballo e io non ho gli anni né la forza per andare fino in fondo. Meglio ritirarmi vittorioso, dopo aver fatto tre o quattro cose buone. Volevo essere io a decidere quando lasciare: non andarmene da perdente.

Non c'è modo di fargli cambiare idea, almeno questo è quanto trapela dalle parole riportate dal settimanale: "Preferisco che vada avanti chi lo merita di più, non ho bisogno di dimostrare che posso vincere. Ora mi godrò lo spettacolo da casa".

Il ricordo della moglie Lucia

L'esperienza nello show di Rai1, però, gli ha permesso di misurarsi con il ballo, cosa che in settant'anni di carriera non aveva mai fatto: "La prima cosa che ho detto alla mia maestra è stata non ho mai mosso un passo di danza, ma fammi fare anche cose difficili. Lei ci ha preso gusto e mi ha insegnato cose da veri ballerini, poche cose, ma che sono riuscito a fare". All'inizio di questa sua avventura, non sono mancati i momenti per ricordare sua moglie Lucia, la sua compagna di vita, di cui Banfi sente profondamente la mancanza e si commuove al solo pensarla:

Quando stava finendo i suoi giorni e non riconosceva più nessuno, ho passato brutti momenti, ero incazzato veramente con tutti, anche con chi non dovevo. Con i medici che cercavano di evitarle la sofferenza. Così mi sono arreso e ho iniziato a supplicare di farla morire serenamente. Se ho accettato di fare Ballando dopo 18 anni che me lo chiedevano, è stato anche per fare un piacere a lei.

Motivo ulteriore che ha spinto Banfi ad accettare la proposta di Milly Carlucci, che lo stava corteggiando ormai da anni, è il mettersi alla prova nonostante l'età, dimostrando di essere in grado di superare i propri limiti: