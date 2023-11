Ballando con le stelle, Lino Banfi vuole abbandonare: “Lascio spazio a chi lo merita più di me” Nella puntata di sabato 4 novembre di Ballando con le stelle, Lino Banfi comunica in diretta che ha deciso di abbandonare lo show: “Cos’altro posso volere di più? Lascio spazio a chi lo merita, mi sembra di partire avvantaggiato” dice l’attore motivando la sua scelta.

Tra i concorrenti dell'edizione di Ballando con le stelle 2023 c'è anche Lino Banfi, l'attore pugliese fa coppia con Alessandra Tripoli e nelle tre puntate dello show andate in onda finora, ha sempre eseguito con grande trasporto ogni coreografia preparata nel corso della settimana. Il "nonno più famoso d'Italia", però, ha deciso di abbandonare la gara e prova a spiegare le sue motivazioni in diretta, con Milly Carlucci che prova a dissuaderlo dalla sua scelta.

Il discorso di Lino Banfi

Dopo la sua esibizione, che ha conquistato un risultato piuttosto positivo, con tanti complimenti da parte della giuria, Lino Banfi prende parola e inizia il suo discorso dicendo che i suoi colleghi avevano notato il suo stato d'animo, decisamente più spento rispetto alle altre puntate e preso coraggio dichiara:

È che volevo dire una cosa Banfiota, ma bella, intanto sto tremando perché l'ho pensata due ore prima di dirla, chiedo scusa prima a te perché avrei dovuto dirtelo prima, ma l'ho macinata, l'ho macinata, voi mi dovete dire, che cosa potrei ottenere di più io di quello che ho già ottenuto in queste tre puntate. Con molta onestà, lungi da me la prosopopea di essere famoso, ma che altra popolarità mi deve arrivare, la gente mi vuol bene, sui social mi votano molto mi hanno detto, io non ci capisco molto, quindi stasera lascio come Greta Garbo, alla grande, voglio essere felice a casa, perché ho ottenuto un risultato da morire.

A queste parole, si levano dal pubblico dei "no" convinti e anche la giuria è piuttosto perplessa: "Non è date, non si lascia lo spettacolo" dice Selvaggia Lucarelli e Banfi risponde: "Voglio lasciare gli spazi a quelli che meritano più di me, perché sembra che io parta avvantaggiato di qualche punto, sono tutti bravissimi, non ce la faccio è più forte di me".

La richiesta di Milly Carlucci

Interviene, quindi, Milly Carlucci che prova seraficamente a far cambiare idea all'attore, invitandolo a prendersi dell'altro tempo per pensarci, nel frattempo che gli altri concorrenti portano a termine le loro esibizioni:

Io capisco perché noi non lo dicamo, però comunque l’età c'è. Io ho una mozione, mi metto in ginocchio per chiedertela, non prendiamo le decisioni adesso. Pensiamoci, poi, arriviamo alla fine di tutti i balli, pensa stando in sala delle stelle insieme ai colleghi, perché noi ti amiamo, e i colleghi ti amano.

Banfi sembra piuttosto deciso e dice: "Non c’è molto da pensare. Credetemi, so chi vincerà, una donna o forse un giovane. Io vado di là, perché voglio salutare i miei colleghi a cui voglio bene, a tutti". Non è escluso, però, che Milly Carlucci non riesca nell'intento di fargli cambiare idea.