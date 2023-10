Ballando con le stelle, Lino Banfi piange ricordando la moglie: “Se uno muore, l’altro che fa?” Lino Banfi si esibisce a Ballando con le stelle nel ricordo della moglie Lucia, scomparsa da qualche mese. In una clip aveva già ricordato con tenerezza gli ultimi mesi insieme. Poi le lacrime in diretta: “Scusatemi, avevo promesso che non avrei pianto”.

A cura di Stefania Rocco

Lino Banfi inaugura la sua partecipazione a Ballando con le stelle 2023 con una esibizione dedicata alla moglie Lucia, scomparsa a febbraio 2023. Il celebre attore aveva fatto riferimento alla dolorosa perdita subita meno di un anno fa già nella clip girata prima dell’esibizione in diretta di questa sera. “Sono sette mesi che Lucia è venuta a mancare. Io ci casco sempre a parlare di Lucia. Vorrei non cascarci, ma come si fa? Lei mi vedeva felice quando facevo imprese nuove”. Banfi, già in quel video, non era riuscito a celare la commozione per poi scusarsi per le sue lacrime: “Il fatto è che queste cose sono puerili. La gente pensa che abbiamo miliardi di casi. Lo so, ma ognuno vice il suo. Non è facile. È come se ti strappassero un pezzo di carne, il dolore c’è. Lucia era già agli sgoccioli nel senso che già mi chiedeva ‘Se un giorno non ti riconoscerò più, che cosa facciamo?’. Se muore prima uno, l’altro che fa?”.

L’esibizione di Lino Banfi, la foto della moglie Lucia sullo sfondo

Lino Banfi si è quindi esibito in diretta sulle note della canzone Cinque giorni, quella che insieme alla moglie Lucia sentiva più vicina. L’attore è stato protagonista di una performance convincente per poi sciogliersi in lacrime nei secondi finali, provato dall’emozione e dalla foto della moglie Lucia comparsa sul maxi schermo alle sue spalle. Di fronte agli applausi del pubblico, Banfi si è scusato, commosso da tanto affetto: “Non ci volevo cascare. Avevo promesso a mia figlia e a tutti gli altri che non avrei pianto. Ma come si fa?”.

L’esibizione di Lino Banfi vale 50 punti

L’esibizione di Lino Banfi ha convinto i giurati Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli che hanno assegnato alla performance dell’attore il massimo dei voti. Cinquanta sono i punti portati a casa da Banfi, risultato essere il migliore della serata fino a questo momento. “Per l’esibizione, non per la sua storia”, hanno specificato i membri della giuria.