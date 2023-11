Lino Banfi resta convinto dell’addio: “Torno a Ballando con le stelle, ma non per rientrare in gara” “Io con Alessandra sabato saremo lì”, ha fatto sapere Banfi ospite de La Vita in diretta il lunedì successivo alla puntata in cui ha annunciato di volersi ritirare dalla gara. “Ma non per gareggiare. Verrò per trovare una soluzione. Domani vedrò anche Milly e i dirigenti, voglio trovare la soluzione giusta”.

Lino Banfi è giunto alla conclusione di voler abbandonare Ballando con le stelle dopo appena una manciata di partecipazioni in pista. Lo ha annunciato nella puntata di sabato 4 novembre, ma a qualche giorno di distanza non sembra aver raffreddato l'animo a tal proposito. Ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta, l’attore ha messo in chiaro come stanno le cose e quali sarebbero le sue intenzioni in vista della prossima puntata del programma.

Le spiegazioni di Lino Banfi a mente fredda

“Io con Alessandra sabato saremo lì”, ha fatto sapere Banfi ospite de La Vita in diretta il lunedì successivo alla puntata. “Ma aspettate, non per gareggiare. Verrò per trovare una soluzione. Domani vedrò anche Milly e i dirigenti, perché per lasciare voglio trovare la soluzione giusta”, spiega. A quanto pare la sua decisione deriverebbe dalla volontà di non intaccare il suo percorso nel programma: “Voglio che mi rimanga un bellissimo ricordo e adesso ce l’ho. Ho lo zucchero in bocca, poi dopo si raffredda tutto. Anche perché dopo quattro puntate iniziano ad essere più duri nei giudizi e io voglio lasciare tutto così bello. Mi scuso solo con la mia maestra Alessandra”.

Perché Lino Banfi vuole lasciare il programma

Secondo Alessandra Tripoli, partner di ballo dell’attore, Banfi sarebbe troppo umile per pensare di poter continuare competere con gli altri concorrenti in gara. La stessa Milly Carlucci nella serata di sabato aveva tentato di farlo ragionare "Aspetta, non prendiamo decisioni affrettate. Freezziamoci e ne parliamo meglio e poi deciderai la prossima settimana". Eppure la presa di posizione di Banfi era sembrata chiara sin da subito. "Ma che altra popolarità mi deve arrivare, la gente mi vuol bene, sui social mi votano molto mi hanno detto, io non ci capisco molto, quindi stasera lascio come Greta Garbo, alla grande, voglio essere felice a casa, perché ho ottenuto un risultato da morire”.