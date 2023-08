Carolyn Smith conferma la sua presenza in giuria a Ballando con le Stelle C’è grande incertezza sulla giuria della prossima edizione di Ballando con le Stelle. A rompere il silenzio, nelle ultime ore, è stata il volto storico del programma Carolyn Smith, che ha mostrato gli abiti che indosserà nelle varie puntate, di fatto confermando la sua presenza.

A cura di Andrea Parrella

La giuria di Ballando con le Stelle continua a essere un mistero, nonostante manchino poche settimane all'inizio dello show condotto da Milly Carlucci nel sabato sera di Rai1. Dopo la chiusura burrascosa della scorsa stagione e i dissapori interni che erano emersi, sembrava essere arrivato il momento di un cambio quasi inevitabile. Ipotesi sulla quale la stessa Milly Carlucci ha giocato, fornendo risposte evasive sul tema e lasciando intendere che ci fosse un lavoro nel merito.

Carolyn Smith e il ritorno a Ballando

Una cosa, tuttavia, pare certa, ovvero la conferma di Carolyn Smith. È stata la stessa presidente di giuria, presenza storica nello show del sabato sera di Rai1, a raccontare ai suoi follower degli abiti che indosserà nelle varie puntate. Per quanto non ci sia stata alcuna conferma ufficiale, pare impensabile che Smith sveli un dettaglio di questo tipo senza avere la certezza di una riconferma. E se così fosse, sarebbe in un certo senso una notizia per gli appassionati di Ballando con le Stelle.

Le parole di Selvaggia Lucarelli sul ritorno a Ballando con le Stelle

Più complessa e incerta resta la questione della conferma di Selvaggia Lucarelli, perno della giuria nelle ultime stagioni, ma anche spina nel fianco per le sorti del programma e per molti dei concorrenti in gara. Su di lei si pensava a un'uscita quasi certa, ma è stata la stessa Lucarelli a dire parole che vanno in una direzione opposta all'ipotesi di uscita.Queste le parole pubblicate alcuni giorni fa da Lucarelli sui social: "Io comunque a settembre tolgo il tappo e commento tutto quello che ho letto su Ballando in questi mesi […] Tra gente che sapeva cose che io non sapevo, mitomani che hanno provato a spacciarsi per già confermati nel cast, persone che si dicono amiche e poi…".

Quindi aveva aggiunto: "Agenti che chiedono ai giornalisti di raccontare che i loro assistiti sono già stati presi, wannabe che provano a infilarsi ovunque ci sia io, titoli inventati, nomi inventati, guerre inventate, sostituzioni inventate, giochini, pizzini, giornalisti che pubblicano veline. No, ma che spettacolo divertentissimo assistere in silenzio". Non si tratta di una decisa conferma, ma la sensazione è che quel riferimento alla resa dei conti settembre possa significare che si tratterà di qualcosa che potrebbe smentire tutte le voci sul conto di Lucarelli negli ultimi mesi.

Al momento c'è silenzio sulla conferma di Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, che non si sono espressi in merito a un ipotetico ritorno. Altrettanto fedele al silenzio è stato Alberto Matano, nelle ultime edizioni presenza fissa del programma, che ha rinviato a settembre qualsiasi tipo di annuncio in merito a una sua nuova partecipazione.

I concorrenti di Ballando con le Stelle

Intanto il cast artistico di Ballando con le Stelle va formandosi. Al momento sono due i nomi confermati: Ricky Tognazzi e Rosanna Lambertucci. Nelle prossime settimane arriveranno i nomi degli altri concorrenti che daranno vita a questa ennesima edizione del programma, vinto lo scorso anno dalla coppia formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca