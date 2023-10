Wanda Nara: “Milly Carlucci mi chiamò per Ballando 15 anni fa, ero incinta e non me la sentivo” L’imprenditrice racconta l’esperienza a Ballando con le Stelle che sta per iniziare: “Felicissima di essere qui in questo periodo particolare, l’Italia è la mia seconda casa”.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra i protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle ci sarà, come noto, Wanda Nara. L'imprenditrice, protagonista della cronaca rosa in questi ultimi anni, ha parlato alla vigilia della partenza del programma, al via dal 21 ottobre, nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma. Ha raccontato che questo non è il primo tentativo di chiamata a Ballando con le Stelle per lei: “La mia prima volta in Italia fu 15 anni fa. Milly Carlucci, all’epoca, mi telefonò: non me la sentivo, ero incinta, all’epoca abitavo a Catania".

Il no di Wanda Nara a Milly Carlucci 15 anni fa

Oggi invece, l'occasione si è ripresentata e lei non se l'è lasciata scappare, con un'energia derivante dalla situazione particolare vissuta di recente, visti i suoi problemi di salute: "In Argentina, questo show è molto famoso. Non è facile come sembra. Quando sono stata Ballerina per una Notte, è andato tutto bene e quest’anno ho voluto ritagliarmi uno spazio per partecipare. Ho firmato un contratto in bianco! L’Italia è la mia seconda casa. Sono felicissima, soprattutto in questo periodo, di essere con voi a Ballando Con Le Stelle”. È indubbio quindi che Wanda Nara sarà protagonista in questa edizione del programma e che attorno a lei potrebbero imperniarsi.

Il cast di Ballando con le Stelle

La diciottesima edizione del programma avrà inizio sabato 21 ottobre, con la prima puntata che andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 20:35. Le 12 coppie di questa edizione sono le seguenti: Ricky Tognazzi e Tove Villför, Rosanna Lambertucci e Simone Casula, Simona Ventura e Samuel Peron, Giovanni Terzi e Giada Lini, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, Lino Banfi e Alessandra Tripoli, Wanda Nara e Pasquale La Rocca, Carlotta Mantovan e Moreno Porcu, Antonio Caprarica e Maria Ermachkova, Paola Perego e Angelo Madonia, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Sara Croce e Luca Favilla.