Chi è Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Siffredi a Ballando con le stelle 2023

A cura di Ilaria Costabile

Lorenzo Tano è il figlio 27enne di Rocco Siffredi. Laureato in economia e commercio, appassionato di regia e fotografia, è diventato project manager per la casa di produzione cinematografica di suo padre. Nonostante non sia mai stato particolarmente vicino al mondo dello spettacolo, ha deciso di prendere parte all'edizione di Ballando con le stelle 2023, dove balla in coppia con Lucrezia Lando. Per dodici anni è stato fidanzato con una ragazza ungherese: Laura Amy Medcalf.

Chi è Lorenzo Tano, la laurea in economia e il lavoro con il padre

Nato a Roma il 21 aprile 1996, Lorenzo ha vissuto con i suoi genitori gran parte della sua vita in Ungheria. Dopo essersi laureato in economia, ha deciso di aiutare il padre, curando le attività della sua casa di produzione cinematografica e, data la sua passione per la regia, si è cimentato anche dietro la macchina da presa. Su Instagram, è particolarmente attivo, il suo profilo è seguito infatti da più di 40mila persone.

Con suo padre Rocco, Lorenzo ha dichiarato di aver sempre avuto un buon rapporto, dal momento che ha seguito sia lui, che il fratello Leonardo, in tutte le loro scelte, lasciando liberi di compiere le loro esperienze e senza mai tirarsi indietro qualora avessero avuto bisogno di un sostegno.

La vita privata di Lorenzo Tano dopo l’ex fidanzata Laura Amy Medcalf

Per dodici anni è stato fidanzato con una ragazza ungherese di nome Laura Amy Medcalf, con la quale ha sempre condiviso momenti della loro storia anche sui social. I due si sono fidanzati ancora ragazzini e, sebbene la loro storia sia durante un tempo piuttosto lungo, ad aprile di quest'anno hanno preso strade diverse. Attualmente, quindi, sembra che non ci sia nessuno di importante

Lorenzo Tano a Ballando con le stelle con Lucrezia Lando

Per il 27enne partecipare a Ballando con le stelle è una scommessa. Lo ha dichiarato in un'intervista, dove ha sottolineato che il motivo per cui il suo nome è noto è ovviamente legato al fatto di essere il figlio dell'attore hard più famoso del mondo. Per questa ragione, quindi, ha accettato questa sfida propostagli da Milly Carlucci. Con Lucrezia Lando pare sia scattata sin da subito una forte intesa, che i due mettono anche in pista in ogni loro esibizione.