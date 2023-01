Chi è Leonardo Tano, figlio di Rocco Siffredi e giovane stella dell’atletica Leonardo Tano è il figlio di Rocco Siffredi e Rozsa Tassi. Ha 23 anni, studia ingegneria meccanica ed è una giovane stella dell’atletica oltre che un modello. Di recente ha stabilito la miglior prestazione dell’anno in Italia sui 60 metri a ostacoli indoor.

A cura di Elisabetta Murina

Leonardo Tano è il figlio di Rocco Siffredi e Rozsa Tassi. Studente di ingegneria meccanica al Politecnico di Milano, ha 23 anni ed è anche un giovane campione di atletica. Ad Ancona ha stabilito un primato personale e la miglior prestazione dell'anno in Italia sui 60 metri a ostacoli indoor, con un tempo di 7"87.

Chi è Leonardo Tano, campione d'atletica e modello

Leonardo Tano ha 23 anni ed è figlio di Rocco Siffredi e Rozsa Tassi. Il suo cognome è quello del padre prima di intraprendere una carriera nel mondo dei film per adulti. Dopo una laurea a Budapest (dove la famiglia vivere) in ingegneria meccanica, ha deciso di continuare il suo percorso di studi al Politecnico di Milano con un master. Come si legge e si può anche vedere sul suo profilo Instagram, è un modello per diversi brand di intimo. La sua grande passione è però l'atletica. Alto circa 1.95 metri, ha fatto parte della nazionale magiara a Tbilisi durante il Festival Olimpico della Gioventù Europea nel 2015. É tesserato con l'atelitca Meneghina ed è una giovane stella di questo sport: da poco ha stabilito la miglior prestazione dell'anno in Italia sui 60 metri a ostacoli.

Il rapporto tra Leonardo Tano e il padre Rocco Siffredi

Leonardo Tano ha scelto di non intraprendere una carriera nel mondo del porno come Rocco Siffredi. L'attore hard è orgoglioso del figlio, con cui ha un bel rapporto, e di quello che gli ha trasmesso. "Leonardo ha preso tutta la mia tenacia. Ma in un altro ambito. Lui usa molto di più la testa, diciamo. Gli ho insegnato a combattere l'ansia da prestazione", ha detto scherzando in una recente intervista a La Repubblica. Una famiglia molto unita la loro, soprattutto nei giorni speciali, come il compleanno dello stesso Leonardo o quello di Siffredi. Il tutto raccontato sui social con alcuni scatti tutti insieme, che hanno raggiunto migliaia di mi piace.