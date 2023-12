Ballando con le stelle 2023, Lambertucci ripescata ed eliminata: la classifica della nona puntata Rosanna Lambertucci e Simone Casula sono la coppia che è stata ripescata ma che poi è stata subito eliminata nel finale della nona puntata. Ecco i finalisti di Ballando con le stelle 2023.

Rosanna Lambertucci e Simone Casula sono la coppia eliminata nella nona puntata di Ballando con le stelle di sabato 16 dicembre. La prima coppia secondo la classifica è quella formata da Wanda Nara e Pasquale La Rocca, mentre all'ultimo posto ci sono andati Giovanni Terzi e Giada Lini che hanno poi giocato lo spareggio con Rosanna Lambertucci e Simone Casula, ripescati. Durante la serata non sono mancati momenti che hanno emozionato la padrona di casa, Milly Carlucci, la giuria, sempre composta da Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Guilermo Mariotto, così come i tribuni del popolo e il pubblico a casa. C'è stato il ripescaggio di Rosanna Lambertucci e Simone Casula, successivamente l'eliminazione. C'è stato il ballo di Angela Paolillo, una bambina rimasta senza un piede, che ha emozionato il pubblico a casa come quello presente in studio. C'è stato anche il racconto di Simona Ventura, che ha parlato di un amore tossico che le ha condizionato l'esistenza. Per Wanda Nara, si è presentato Mauro Icardi insieme ai figli: una bella sorpresa.

Chi sono i finalisti e chi è la coppia eliminata

I finalisti di Ballando con le stelle 2023 sono: Wanda Nara e Pasquale La Rocca, Simona Ventura e Samuel Peron, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Sara Croce e Luca Favilla, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando. La coppia eliminata è: Rosanna Lambertucci e Simone Casula con il 36% delle preferenze. Passano in finale Giovanni Terzi e Giada Lini con il 64% delle preferenze.

La classifica della nona puntata

Di seguito, la classifica della nona puntata, tenendo presente che Wanda Nara e Pasquale La Rocca hanno beneficiato del tesoretto da parte di Alberto Matano mentre Simona Ventura e Samuel Peron hanno beneficiato del tesoretto di Rossella Erra:

Wanda Nara e Pasquale La Rocca 85 punti

Simona Ventura e Samuel Peron 76 punti

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina 54 punti

Sara Croce e Luca Favilla 50 punti

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando 45 punti

Giovanni Terzi e Giada Lini 18 punti