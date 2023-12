Ballando con le stelle 2023, nessun eliminato: la classifica dell’ottava puntata Nessuna coppia eliminata nell’ottava puntata di Ballando con le Stelle 2023, in onda sabato 9 dicembre su Rai1. Allo spareggio Sara Croce e Luca Favilla e Giovanni Terzi con Giada Lini. Questi ultimi hanno perso ma sono rimasti in gara grazie alla Wild Card.

A cura di Elisabetta Murina

Nessuna coppia eliminata nell'ottava puntata di Ballando con le stelle 2023, andata in onda sabato 9 dicembre su Rai1. Allo spareggio Sara Croce con Luca Favilla contro Giovanni Terzi con Giada Lini. Questi ultimi hanno perso al televoto ma sono stati salvati per volere dei giudici del popolo, che hanno assegnato loro una Wild Card: rimangono in gara con una penalità di 20 punti. Al primo posto si è posizionata la coppia formata da Simona Ventura e Samuel Peron. Milly Carlucci ha condotto la serata, affiancata dai quattro giudici Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Nel corso della diretta non sono mancati momenti pieni di emozione, come la proposta di matrimonio di Giovanni Terzi e Simona Ventura o il ballo della signora Anna, mamma della conduttrice, proprio con il concorrente. Wanda Nara ha leccato la guancia di Pasquale La Rocca.

Nessun concorrente eliminato nella puntata del 9 dicembre 2023

La classifica dell'ottava puntata

Dopo l'esibizione di tutte le coppie in gara, anche nell'ottava puntata è arrivato il momento della classifica. Alberto Matano ha assegnato il tesoretto a Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, che hanno così raggiunto 69 punti, mentre Rossella Erra ha assegnato i suoi 30 punti a Simona Ventura e Samuel Peron. Tenendo anche conto delle preferenze del pubblico, la classifica finale dell'ottava puntata del 9 dicembre è la seguente:

Simona Ventura e Samuel Peron 83 punti Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina 69 punti Wanda Nara e Pasquale La Rocca 53 punti Lorenzo Tano e Lucrezia Lando 47 punti Sara Croce e Luca Favilla 44 punti Giovanni Terzi e Giada Lini 32 punti