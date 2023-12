Wanda Nara si trasforma in Catwoman a Ballando con le Stelle e lecca la guancia di Pasquale La Rocca A Ballando con le Stelle 2023, Wanda Nara ha vestito i panni di Catwoman e si è esibita con Pasquale La Rocca, che invece ha interpretato Batman. La concorrente ha concluso la coreografia leccando la guancia del partner, gesto che non è passato inosservato.

A cura di Elisabetta Murina

Prima della puntata del 9 dicembre di Ballando con le Stelle 2023, Wanda Nara e il suo partner di ballo Pasquale La Rocca hanno messo in scena una coreografia nei panni di Catwoman e Batman, che sui social non è passata inosservata e nemmeno agli occhi dei giudici.

Wanda Nara nei panni di Catwoman lecca la guancia di Pasquale La Rocca

"Mi sento catwoman quando qualcuno attacca la mia famiglia", ha raccontato Wanda Nara prima di esibirsi e indossare la tutina nera del celebre personaggio di film e fumetti. Poi ha aggiunto: "Se mi vuoi conoscere veramente, tocca qualcuno della mia famiglia e vedrai uscire la mia versione peggiore". I due sono scesi in pista e hanno conquistato i giudici: la concorrente, moglie di Mauro Icardi, si è immedesimata in tutto e per tutto nel personaggio e ha concluso l'esibizione leccando la guancia del ballerino.

Il primo a commentare la coreografia è stato Fabio Canino, che ha detto: "Numero fetish". La concorrente si è poi difesa: "La leccata me l'ha messa il mio maestro, mi ha detto ‘mi devi leccare alla fine' e io l'ho fatto". Anche Ivan Zazzaroni ha detto la sua: "Credo che lei sia la più bella catwoman vista negli ultimi 16 anni. Avete già fatto questa rumba, la differenza è la leccata. Non c'è malizia, Catwoman deve leccare".