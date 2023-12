Angela, la bambina senza una gamba che sogna di ballare emoziona a Ballando con le stelle Angela Paolillo, senza una gamba perché colpita da una lastra di marmo, è stata la protagonista di Ballando con le stelle e ha realizzato il suo sogno: ballare come tutte le altre bambine.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Angela Paolillo ha coronato il sogno di ballare nonostante le sue condizioni. La bambina napoletana ha subito un drammatico incidente che l'ha costretta all'amputazione del piede destro, operata dal reparto di ortopedia del Santobono di Napoli che le ha salvato la vita. Angela aveva il sogno di diventare ballerina ed è riuscita in qualche modo a realizzarlo proprio a Ballando con le stelle. La bambina fu colpita da una lastra di marmo non fissata ed è viva per miracolo. "Siamo qui per realizzare il sogno di Angela, quello di ballare", ha detto la madre.

La grande emozione di Angela Paolillo

C'è stata una grande emozione nello studio di Ballando con le stelle con Maria Ermachkova e Alessandra Tripoli che hanno accompagnato la piccola sulle note dell'ultimo brano di Angelina Mango "Che t'o dic'a fa". Giusy Versace, campionessa di Ballando con le stelle e campionessa paralimpica, ha tutelato questo momento: "Tutti hanno il diritto di realizzare i propri sogni. Lasciarmi senza parole è sempre difficile, ma mi sono emozionata tantissimo, Angela sei stata un orgoglio e sei bravissima. Angela indossa questa protesi da solo un mese ed è una protesi complicata. Ringrazio te e la famiglia di Ballando ma questo è un messaggio di speranza. L'ho solo presa per mano e l'ho accompagnata in un percorso un po' più semplice.

Il messaggio di Milly Carlucci

Milly Carlucci ha ricordato: "Se Angela ha il sogno di diventare ballerina, lo diventerà ma deve studiare molto perché i ballerini devono studiare. Angela ha il diritto di ballare esattamente come tutti gli altri". Carolyn Smith ha applaudito all'esibizione: "Dà una bella dimostrazione di forza soprattutto a tante persone". La partecipazione di Angela Paolillo ha creato un bonus per la manche successiva del valore di 20 punti, quindi a tutti gli effetti ha determinato la gara.