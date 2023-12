Ballando con le stelle, l’amore tossico di Simona Ventura: a chi si riferiva la conduttrice Simona Ventura ha raccontato il suo “buco nero”, un momento di depressione e di amore tossico: “Questa persona mi annullava, mi sminuiva e mi ha prosciugato della mia identità”. A chi si riferiva: le supposizioni sui social.

La puntata di sabato 16 dicembre di Ballando con le stelle passerà sicuramente alla storia per una grandissima esibizione da parte di Simona Ventura. La conduttrice è ufficialmente rinata in questo programma e non soltanto per la qualità del ballo, ma soprattutto perché è riuscita a raccontarsi completamente. Ha parlato di ‘buco nero', ha parlato di un momento di ‘depressione', ha parlato soprattutto di un amore tossico che ha vissuto e che l'ha fatta sentire completamente indifesa. Sui social in tanti hanno creduto al fatto che Simona Ventura possa aver fatto riferimento a Stefano Bettarini, ma considerando che la conduttrice ha parlato del momento dell'incidente di suo figlio come salvifico, a quel punto sui social in molti fanno il nome di Gerò Carraro, al tempo compagno di Simona Ventura: "Questa persona mi annullava, mi sminuiva e mi ha prosciugato della mia identità". Ovviamente, Simona Ventura non ha mai menzionato nessuno nel suo discorso.

Il racconto di Simona Ventura

Simona Ventura mette in scena il momento nero della sua vita. "Ci sono state catene sentimentali", spiega Simona Ventura, "c'è una persona, ovviamente".

Senza accorgermene mi sono trovata con delle catene addosso e non avevo la forza di tagliare dei cordoni ombelicali. Ero completamente isolata, questo buco nero l'ho visto come un momento di depressione. Mi piace l'idea di raccontare un momento vero della mia vita che io non ho riconosciuto fino ad adesso. È un momento che va dal 2011 al 2018, sono accadute un po' di cose. C'è stato un momento in cui mi sono allontanata anche da loro, dai miei figli e mi sono sentita in colpa. È stato un momento difficile. Avere accanto una persona che ti sminuisce continuamente, te lo fa credere che tu sei una persona che non vale. La violenza psicologica ti toglie le forze. Sono caduta in questa cosa senza rendermene conto. La cosa che mi ha fatto uscire è stato l'incidente di Nicolò.

La spiegazione di Simona Ventura

Simona Ventura, dopo il suo ballo, ha poi voluto spiegare come è risorta: "Noi amiamo e quando cominciamo un rapporto io ho sempre amato totalmente. Poi può essere che per tutta una serie di cose, per alti e bassi, ti trovi dei no e delle porte in faccia in momenti difficili. Ti trovi da sola. Io mi sono trovata senza la mia famiglia e senza nient'altro. Non è perché mi sono concentrata sulla mia professione. Assolutamente no. Sono finita in un buco nero e Samuel è stato bravissimo. Io volevo reagire e la cosa di Nicolò mi ha dato la forza di risalire. Si deve toccare il fondo per risalire".